在电动汽车时代初期，传统汽车制造商担心在电动汽车的美好新世界中，将沦为仅从众多供应商（从电池制造商到电机制造商）采购的零部件的组装商和触摸屏的组合者。他们可以预见，总有一天他们将不再是真正的制造商，就像过去每个汽车公司都制造自己的发动机和变速器的美好时光一样。

也就是在这样的大前提底下，富士康正在规划成为世界主要车企的主要装配商的道路。大多数客户真的不太关心他们的新车是在哪里制造的；他们只是想让他们可靠安全地把他们带到他们想去的地方。事实上，有一个为名牌公司组装汽车的行业在很大程度上不为公众所知。

富士康已经有工厂并在寻找美国本土客户

富士康现在拥有通用汽车在俄亥俄州的前洛兹敦工厂，该工厂每年能够满负荷生产 330,000 辆汽车（加班后更多）。它目前正在为 Lordstown Motors 制造少量 Endurance 电动卡车，并希望在那里也建造 Fisker Ocean。但这两种产品只会使用该工厂的一小部分产能。富士康正在寻找其他业务。富士康俄亥俄州生产控制总监伊恩厄普顿曾告诉路透社，富士康希望在该工厂生产约 300,000 辆电动汽车。“我们很乐意找到 250,000 产量需求的客户，然后我们可以用利基类型的东西填充其他一些东西。”

“我们的许多合作成果将在 2023 年陆续实现，”该公司在给路透社的一份声明中表示。“对电动汽车的需求正在推动行业颠覆，而著名的传统汽车制造商已经并将重点转向寻找更清洁、更智能的移动解决方案。” 公司的提议很简单：让我们来打造您的下一款电动汽车。它聘请了前日产高管 Jun Seki 来领导其美国制造计划。如果满足有关电池材料和组件来源的所有其他规定，在洛兹敦组装的车辆将有资格获得《降低通货膨胀法》提供的联邦奖励。这可能会吸引一些目前没有自己的美国制造工厂的公司。从头开始建设新工厂成本高昂，而且第一辆汽车下线需要数年时间。

富士康打造Foxconn Mobility In Harmony 平台

富士康依靠其 Mobility in Harmony EV 平台，将其称为“电动汽车的 Android 系统”。他们的想法是，如果它能够对制造电动汽车所需的主要系统进行标准化，就能够快速、廉价地对其进行调整，从而为各种客户打造范围广泛的车型。这类似于 Canoo 制定的计划，即制造“滑板”，其中包含电动汽车所需的所有组件，然后将一个完整的车身——Canoo 称之为“大礼帽”——放在上面。

富士康首席产品官 Jerry Hsiao表示：“我们希望创建那种生态系统，这样任何人——例如联合航空公司——都可以说，‘我想制造汽车’。” Hsiao 曾为谷歌开发第一款 Android 手机，现在看到电动汽车处于类似的商业拐点。

富士康的野心是进取的。最初，它的目标是到 2025 年占全球电动汽车市场的 5%，以及相当于 330 亿美元的制造电动汽车和零部件的收入。它的长期目标是制造全球近一半的电动汽车。假设到 2025 年电动汽车的采用率为 20%，市场的 5% 将达到约 900,000 辆。富士康已经为特斯拉供应零部件，并为汽车制造商和供应商生产摄像头模块。

另外，富士康还做了三款样车。Model C是一款面向家庭用户的SUV，预售价在百万元新台币（约合人民币22万元）以内，车长4.46米，轴距为2.86米，百公里加速3.8秒，续航最长达700km。 而Model E定位为豪华轿车，面向商务人士等中高端消费群体，这款车的外形由鸿华先进与国际知名汽车设计公司宾尼法利纳（Pininfarina）共同设计，百公里加速2.8秒，续航里程可达750km，并且具备人脸识别开门、智能车窗等功能。Model T则针对公共出行，车型采用电脑分析模拟平台设计，正面四角均配备LED大灯。续航里程为250km-320km。

上述三款车型由鸿海集团与裕隆汽车成立的合资公司鸿华先进打造，全部基于鸿海的电动车开发平台MIH，据日经报道，截至今年3月初，已有2200家厂商加入鸿海MIH。主机厂可通过该平台选择SUV、轿车等底盘设计，并根据自己的意愿选择车轮的距离、电池大小等定制化方案，其中一些组件未来可以进行OTA。

战略合作伙伴电动卡车制造商 Lordstown Motors 遭遇多重麻烦

2021 年，富士康购买了 Lordstown Motors 在 2019 年从通用汽车购买的俄亥俄州工厂。富士康还同意在该地点生产 Lordstown 的电动皮卡，并在达到某些里程碑之前进行进一步投资。根据 Lordstown Motors 最新向美国证券交易委员会提交的文件，富士康声称 Lordstown 没有达到商定的要求，因此富士康拒绝执行商定的未来投资。

4月，Lordstown Motors收到纳斯达克的来信，通知公司因股价低迷，面临退市风险。根据 Lordstown 的说法，由于这封信，富士康声称该公司没有达到投资协议。Lordstown 对富士康的说法提出异议，但根据 Lordstown 提交给美国证券交易委员会的文件，如果这些投资没有通过，“公司将被剥夺其运营所需的关键资金”。

“富士康的行为完全没有根据，”洛兹敦在一份声明中说。“他们的行为对公司造成了物质上的损害，而且这种损害正在变得无法弥补。我们打算继续努力将损失降到最低，并与富士康合作，找到一条友好的前进道路。但是，在没有及时解决的情况下，我们将采取一切必要行动来保护我们的商业利益并执行我们的所有权利和补救措施。”

富士康在周一的一份声明中表示：“我们了解到 Lordstown Motors 目前正在评估与其在纳斯达克上市有关的各种行动方案。与此同时，我们仍然愿意继续讨论并共同努力，以达成双方都能接受的、有利于我们各自利益相关者的结果。”此前，由于驻车制动器和高压电缆故障等问题，Endurance 在不到一个月的时间内被召回两次。

总结：新能源车的竞争日趋激烈，随着传统厂商大举在电动车领域进行产品线的反攻，未来留给新能源车新品牌的市场几率将越来越小。富士康如果在这个造车的节奏上不加快推进速度的话，会失去发展的机会。当然，这也是个巨大的市场，发展的过程中将不允许犯错误。我们也希望看到富士康接下去的战略行动。