近日，专注于神经损伤和退行性疾病的科技创新公司NeuExcell Therapeutics神曦生物宣布完成了超亿元人民币的Pre-A+轮融资。本轮投资人包括张科领弋、济民可信、海西新药、领军创投、苏信宜和、汇聚新星、中科科创和鸿石资本。浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。

NeuExcell Therapeutics神曦生物是一家运用原位神经再生技术治疗神经损伤和退行性疾病的创新性生物科技公司，在美国和中国设有子公司。

该公司打造了原位神经再生技术平台，是基于陈功教授团队开创性的原位胶质细胞向神经元转分化研究，利用AAV等载体表达神经转录因子，将内源性星形胶质细胞原位直接转化为长期有功能的神经元，从而达到神经修复的作用。NeuExcell神曦生物的产品管线涵盖了主要的神经损伤和神经退行性疾病，例如脑卒中、脑胶质瘤、亨廷顿舞蹈症、渐冻症、阿尔茨海默症、帕金森病、创伤性脑损伤、脊髓损伤和眼科疾病等。该核心技术也已获得了国际知名药企罗氏制药旗下的Spark Therapeutics认可，达成了1.9亿美金的合作开发协议，利用公司创新的技术平台共同开发亨廷顿舞蹈症的治疗药物，目前Spark已经独立重复出原位转分化的结果，会加速往临床方向推进。

创始人兼首席科学顾问陈功教授表示：“该轮融资将加速我们的原位神经再生技术向临床的转化，给全球数千万患者带来有效的治疗手段。神经疾病领域急需我们这样的突破性技术，通过原位神经再生的方式逆转由于神经元死亡而导致的神经功能缺失。我们愿意和新老投资人一起打造一个全新的神经再生赛道，让国内外饱受神经疾患痛苦的病人有药可用。欢迎更多的投资人加入神经再生的赛道，早日把原位神经再生这一突破性技术变成一系列的突破性疗法。”

张科领弋管理合伙人夏磊博士表示，神经元的不可再生性是多种神经系统疾病难以治愈的关键原因。陈功教授将原位转分化技术用于神经元的再生，取得了令人振奋的研究成果，为治愈神经系统疾病开拓了全新的方向。张科领弋持续关注生物医药领域的源头创新技术，很高兴能够有机会支持神经原位再生技术的临床转化，我们相信在公司创始团队的带领下，这一突破性疗法将早日步入临床，造福患者。

济民可信副董事长兼资本发展中心总经理黄良辉先生表示，济民可信作为中国知名的现代化大健康产业集团，秉承“济世惠民，信待天下”的企业使命，聚焦创新驱动，加快转型升级。济民可信投资充分融合产业优势资源和市场化特色，多维度挖掘大健康领域黄金赛道优秀的技术与产品龙头企业，充分发挥产业优势陪伴赋能被投企业共同成长，全力以赴助力中国大健康产业实现更高质量发展。Neuexcell神曦生物基于陈功教授团队多年在神经再生领域的丰厚造诣，开发的原位神经转分化技术处于国际领先地位，技术平台成熟，应用前景广阔。Neuexcell神曦生物汇聚行业内科学背景和产业背景的顶尖人才，团队能力出众。公司开发的产品致力于解决神经不可逆受损后修复的世界难题，有望根治各种由于神经功能丧失导致的系列疾病，是具有划时代意义的产品。

海西新药创始人康心汕博士表示，非常高兴能够参与NeuExcell神曦生物的本轮融资，我们非常看好原位神经再生的巨大科学意义和商业价值。陈功教授作为国际上最早在成年哺乳类动物上运用大脑内源性胶质细胞原位直接转分化为功能性神经元的先驱者之一，相信其开创性的研究会带领这个新兴领域进入蓬勃发展的春天。也期待公司在神经再生领域不断拓展布局，早日造福广大患者。

领军创投投资一部负责人陶珊珊女士表示，NeuExcell神曦生物打造了全球领先的原位神经再生技术平台，有望攻克包括AD、帕金森、脑卒中等在内的多种神经退行性疾病的临床治疗痛点，市场潜力及社会意义巨大。领军创投非常欣赏项目创始人及团队的背景，看好项目平台的前景，同时与NeuExcell神曦生物的合作也更好地完善了苏州工业园区生物医药产业生态圈，提升了区域创新能力。后续领军创投会继续整合各方资源，携手助力NeuExcell神曦生物快速发展。

苏信宜和投资团队表示，神经系统疾病一直是医学领域难以攻克的堡垒之一，NeuExcell神曦生物特有的神经再生治疗平台技术和创新疗法是目前我们认为非常有希望能使用的武器，创始人陈功教授深厚的科研积累以及公司充满激情的国际化团队更加坚定了我们的信心。NeuExcell神曦生物在苏州建立了中国研发总部，我们对公司的技术先进性和产品研发战略非常认可。我们也希望有更多的投资人关注神经医学方向，关注NeuExcell神曦生物，加入神经系统疾病攻坚战队伍中。

汇聚新星合伙人表示，NeuExcell 神曦生物打造的原位神经再生技术，作为生物医药产业的前沿领域为部分神经退行性疾病提供了新的解决思路，展现了作为下一代治疗方案的临床潜力。NeuExcell神曦生物创始团队过往多年在神经科学和过表达转录因子实现神经元转化的领域有长期技术积累，希望在神经疾病领域有新的突破，早日造福国内外患者。

中科科创CEO、暨大校友会第六届理事会咨询委员会委员、暨大教育发展基金会投资咨询委员会首任主席谢勇先生表示，中科科创与暨南大学联合广州金控集团科创母基金共同发起设立粤港澳大湾区首支高校科研院所科技成果转化基金——暨科基金。NeuExcell神曦生物汇集了国际顶尖神经再生专家和基因治疗产业化团队，作为暨科基金投资的高校科技成果转化标杆项目，中科科创将发挥粤港澳大湾区生物医药产业链集聚优势，汇同暨科基金产业投资伙伴睿智医药、华珍生物、莱恩医药等医药产业龙头全力做好成果转化项目全链条、全要素的赋能服务。

鸿石资本执行合伙人陈展先生表示，NeuExcell神曦生物是神经疾病领域难得一遇的生物科技标的，我们很荣幸通过投资助力神曦，使其继续保持在业界的领先性，并最终攻克人类医学史上的重大难题。陈功教授团队于2013年即首次使用神经转录因子NeuroD1将小鼠的内源性胶质细胞原位转分化为功能性神经元；后续又创下全球首例在非人灵长类大脑里将胶质细胞原位直接转化为神经元的成果。我们对NeuExcell神曦生物中美团队的研发及营运能力充满信心，期待在不久的将来，公司成为全球首家完成该类药物获批的企业，为全球神经功能缺失患者带来福音。

浩悦资本资深合伙人李逸石表示，我们很荣幸能作为NeuExcell神曦生物本轮融资的独家财务顾问，协助公司完成此次融资。随着国际上越来越多的团队在该领域研究成果的披露，原位神经再生领域也正进入一个全新的发展时代。我们坚定的看好陈功教授开创性的原位转分化技术，其最新研究成果提供了双光子活体成像观察到体内星形胶质细胞直接转化为神经元等有力证据，扫清了转分化领域的疑云，目前已经在多个神经系统疾病模型上成功实现功能修复，在神经退行性疾病和神经损伤相关疾病中展现了巨大的治疗潜力。期待公司在资本助力下，加速实现管线的推进，早日为患者提供更好的治疗选择。