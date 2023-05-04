在竞争日益激烈的电动汽车市场中，电动汽车初创公司NIO相信它已做好充分准备，可以实现今年实现盈利的目标。NIO 将推出两个新品牌，其中一个将针对欧洲的大众汽车，起价低于 30,000 欧元（约合 33,165 美元），但这家电动汽车初创公司还有其他计划与特斯拉竞争。

在接受德国《明镜周刊》杂志采访时，蔚来首席执行官兼创始人李斌表示，他非常尊重梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪等德国豪华汽车制造商。然而，他表示，在电动汽车方面，德国在技术和软件方面落后于中国。为了推动欧洲市场的增长，其表示初步反馈良好，该公司将推出另外两个品牌以及 NIO 名称。

其中一个新品牌旨在满足对小型和紧凑型电动汽车日益增长的需求，目标价格低于 30,000 欧元（约合 33,165 美元）。具体来说，新品牌旨在与大众等大众供应商竞争。李解释说：就价格而言，我们比大众会更便宜。

新品牌将面向拥有大众市场汽车的欧洲国家，首先是法国、意大利和西班牙。蔚来表示，通过加速扩大换电站和推出五款新车型来推动增长，将坚持今年实现盈利的目标。该公司相信其技术和软件使其在竞争中脱颖而出。

这家电动汽车制造商最近开始交付其旗舰产品 EC7，作为市场上空气动力学性能最强的 SUV 之一。李斌说，中国在汽车生产方面比美国和欧洲具有约 20% 的成本优势，这一因素将有助于推动全球增长向前发展。