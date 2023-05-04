根据Sensor Tower发布的数据，近年来东南亚市场手游下载量逐年增长，2023年第一季度下载量突破21亿次，贡献了全球近15%的手游下载量。本报告将分析2019年至2023年第一季度东南亚手游下载量与收入趋势，东南亚市场热门手游与头部发行商表现，以及中国手游出海东南亚市场的表现，并通过案例分析介绍该市场头部中国手游的成功经验。

以下为详细内容：

东南亚手游下载量持续增长

受智能手机的普及和疫情等因素的影响，东南亚市场手游下载量逐年增长，2022年达到88.5亿次。2023年第一季度，东南亚手游下载量突破21亿次，其中Google Play平台贡献了93%的下载量。

收入方面，东南亚市场手游内购收入在2020年和2021年迎来40%和12%的增长，2021年突破27亿美元。2023年第一季度，该市场手游收入接近2022年第四季度的5.9亿美元，其中Google Play平台收入重回上升通道。

印尼手游下载量最大，MOBA手游收入同比提升25%

印度尼西亚是东南亚手游下载量最大的市场，2023年第一季度贡献了近38%的总下载量。就收入而言，泰国、新加坡和马来西亚位居东南亚手游收入前三名。

2023年第一季度，东南亚手游收入中有28%来自策略游戏，其中以《Mobile Legends: Bang Bang》为代表的MOBA手游收入最高，2023年第一季度MOBA手游在东南亚市场的收入同比增长25%。

《Mobile Legends: Bang Bang》蝉联东南亚手游收入冠军

来自沐瞳科技的MOBA手游《Mobile Legends: Bang Bang》在东南亚市场热度不减，2022年超越《Garena Free Fire》成为该市场收入最高的手游，2023年第一季度蝉联东南亚手游收入冠军。

2023年第一季度，凭借玩家对拯救狗狗题材的喜爱，由中国发行商Nox Interactive推出三消新游《Doggo Go》在东南亚市场下载量迅速攀升，登顶下载增长榜。

中国手游在东南亚市场收入表现突出

中国手游在东南亚市场保持领先地位，2021年该市场收入前100名的中国手游收入之和逼近10亿美元，占东南亚手游总收入的37%。2022年东南亚手游收入榜Top20中，依然有近半数产品来自中国厂商。

2023年第一季度，《Mobile Legends: Bang Bang》同时登顶中国手游出海东南亚下载榜和收入榜，与此同时《王者荣耀》东南亚版《Arena of Valor》、《原神》、《Higgs Domino Island》和《万国觉醒》分别跻身东南亚出海手游收入榜第2至5名。