近几年来，得益于数字化进程的不断加速，东南亚的初创生态显然也迎来了一段高速发展的时期。然而，过去的一年里，在“融资寒冬”等因素的影响下，这种变化却也在为外界揭示出更多的以“挑战”为主题的剧本。

根据新加坡政府下设的创新平台SGInnovate近期发布的一份报告显示，2022年期间，新加坡的早期新兴科技初创公司（Emerging Tech，涵盖健康和生物医药/Health and Biomedical Sciences、可持续发展/Sustainability、农业食品/Agrifood、先进制造/Advanced manufacturing四大领域）总计筹集了2.53亿美元资金，较上年的3.52 亿美元下降了28.1%。

报告还指出，面对充满不确定性的经济状况，这些初创公司的融资交易笔数也得到了相应的降幅，从2021年的58笔下降到了48笔（下降17.2%）。并且，从行业领域方面来说，这种降幅主要体现在了可持续发展、农业食品、先进制造这三个关键垂直领域——其中，在先进制造领域，初创公司的平均种子轮规模从2021年的150万美元下降到了60万美元、农业食品领域为230万美元到150万美元、可持续发展领域则为260万美元到120万美元。

同样从行业领域角度来看，新加坡的健康和生物医药领域初创企业在2022年平均筹集了520万美元的种子轮资金，而该数字是2021年210万美元的两倍之多。不过，在新成立公司的数量方面，该领域在22年只新增了9家初创公司，远低于21年的19家和20年的28家。

然而，报告也强调，尽管过去的一年中挑战重重，在公司的新增数量方面，新加坡的新兴科技初创生态正在趋于成熟。

报告称，根据统计信息显示，2022年，新加坡新增了35家新兴科技初创公司，这与2021年初步统计得出的36家没有太大差别。并且报告也补充道，由于部分新成立的企业并未在当年对外公布信息，因而21年的新增数量在随后也得到了修正，并最终为63家。而基于这种情况，22年的新成立新加坡初创公司数量预计也将调整至60家。

值得一提的是，报告表示，在报告涉及的四个垂直行业领域中，农业食品领域在2022年的成立公司中所占比例最大，为14家（总计35家）。并且，得益于新加坡国立大学（NUS）对食品科技领域的不断研究支持，近年来，从该大学分拆出来的初创公司数量也在不断增长——在此基础上，2022年新成立的农业食品新兴科技初创公司中，几乎有一半（6家）是从新加坡国立大学中剥离而来。

针对这一现象，SGInnovate认为，投资者的这种兴趣趋势很可能会与当地政府的相关举措有关。

作为背景，2019年时，新加坡曾启动了一项名为“30 x 30”的食品安全计划，希望到2030年时在当地生产出30%的营养需求。而作为这一计划的背景，数据显示，新加坡有近90%的食物为进口而来。

从这一点出发，2022年期间，以植物为基础的新加坡替代蛋白质初创公司Next Gen Foods筹集到了1亿美元的A轮融资，占当地同期早期新兴科技初创公司总筹资规模的近40%。

展望未来，SGInnovate投资执行董事Hsien-Hui Tong表示，“通过新兴科技解决（社会）难题的公司——尤其是在清洁能源生产和食物来源多样化等领域，可能会在2023年继续看到投资者的强烈兴趣···随着新加坡新兴科技初创生态的不断成熟，我们也期待着支持更多（此类）本土初创公司在全球范围内有所作为。”