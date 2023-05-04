根据Electrek获得的一份新建筑许可证，特斯拉正在内华达州斯帕克斯建造一个新的“锂实验室” 。正如该公司在最近的投资者日上明确表示的那样，其目前的重点是在本世纪末将其产能扩大 10 倍。为了实现这一目标，这家汽车制造商越来越深入地参与电池供应链。

我们现在了解到，作为这项工作的一部分，特斯拉正在内华达州建立一个新的锂实验室。它并不位于特斯拉内华达超级工厂，在 1 月份宣布特斯拉将生产 Tesla Semi 卡车和 4680 电池后，该工厂本身正在扩建。特斯拉最近申请了建筑许可，对该设施进行升级，以将其转变为“制造研发（锂实验室）”。

该公司在许可证申请中写道：以制造研发（锂实验室）设施为目的的租户改进项目。工作范围包括机械、电气、管道和小型架构升级，以支持工具安装和流程优化。除了这个简短的描述之外，该设施的用途并不明确。

特斯拉一直以不同的方式进入锂业务。它正在得克萨斯州科珀斯克里斯蒂市建造一座新的锂精炼厂。该设施有望开创一种新的加工技术，将锂转化为电池级氢氧化锂。另外，特斯拉一直在谈论在内华达州使用新技术开采锂，但自 2020 年首次宣布以来，该公司并未过多谈论这项努力。目前，尚不清楚这个新的特斯拉锂实验室将在这些项目中扮演什么角色。