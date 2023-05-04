近日，江苏臻亿医疗科技有限公司（臻亿医疗）宣布已完成超亿元人民币新一轮融资，本轮融资由比邻星创投、安徽生命健康基金等和老股东建发新兴投资联合投资。华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。

臻亿医疗成立仅4年，是国内唯一一家专精于解决血液流向问题的心血管介入平台化企业。该公司打造的心血管治疗一站式工具箱，对心血管各类血液流向问题提出解决方案，包括阀门管理——心脏瓣膜病的治疗，规范血液的正确流向；疏通——血管内狭窄或栓塞的治疗，确保血液流动顺畅；分流——心衰的干预，缓释病理性高压。目前工具箱产品推进成效显著，6款核心产品相继启动并逐步完成临床入组。

臻亿医疗董事长闻靖先生表示：“本次融资的成功将让臻亿医疗迈上发展新台阶，十分感谢各投资方对臻亿医疗一直以来的信任与支持。当前，臻亿医疗不论是研发还是临床正处在高速发展阶段，6款核心产品在临床中有条不紊地推进，多款产品紧随其后即将启动临床，融资的成功将助力臻亿医疗进一步推进核心产品的研发进度，加快核心产品商业化进程。未来，臻亿医疗也将不负期待，持续深耕心血管介入治疗领域那些未被满足的市场治疗需求，开发创新更安全、有效、普惠的高端医疗器械产品，为更多心血管病患者的生命健康保驾护航。”

华兴资本医疗与生命科技事业部董事总经理蒋佳佳女士表示：“臻亿医疗在心血管介入治疗核心领域攻坚多项高端“卡脖子”技术，打破海外垄断，在瓣膜、外周、冠脉和心衰疾病领域建立起极具市场前景的多维度心血管介入产品管线。我们非常高兴能与臻亿合作，并坚信公司的创新技术平台和一站式工具箱布局能让更多医生和患者在国产高端介入医疗器械中获益。我们将继续陪伴公司迈向新的征程，助力臻亿成为中国心血管高端医疗器械领跑者。”