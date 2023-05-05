据悉，印尼建筑材料制造商Brik已于近日在其Pre-A轮融资中筹集到了1135万美元资金。

根据相关文件显示，这笔融资由AC Ventures、Accel India、B Capital、以及Atler VC提供。有消息表示，本次1135万美元的金额仅为股权融资部分，因而Brik的本轮融资规模仍有望高于此数字（如果另有债务融资的话）。

Brik成立于2022年，是一家专注于建材领域的材料制造商，在中国、印度、印尼均设有开发实验室。据介绍，Brik主要面向B端机构客户和零售店提供预拌混凝土、速溶混凝土、油漆、特种化学品等方面的建筑材料，并主打低成本和可持续的特点。

值得一提的是，作为该公司的优势，据Brik透露，在当地的建材领域，公司鲜有对手，因为大部分的建筑科技初创公司都把业务方向放在了交易处理、分销、或者营运资金支持等细分领域。

作为本次融资的用途，Brik称，希望在印尼海内外进行扩张，并开发新的产品类别。

目前，有消息指出，就盈利和活跃程度方面而言，印尼是亚洲的第二大建筑市场，并且该地区有着大量在建的住宅和非住宅项目。而根据Mordor Intelligence的一份报告预测，2022年至2027年期间，印尼建筑市场有望达到4%的复合年增长率。