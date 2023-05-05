吉利控股集团旗下品牌LEVC举办了首场Tech Day，发布SOA空间导向型纯电架构，并推出XSPACE战略，致力以空间底层技术，重构空间与出行的关系。该技术将持续推进科技创新，力促汽车产业向新能源化、智能化、高端化加速发展。

作为拥有超过百年历史的品牌，LEVC于1908年设计制造出专用出租车，拉开了高端豪华出行市场序幕；一个世纪以来，LEVC开创多项技术，先后推出UNIC、FX、TX等经典车型系列。2006年，吉利控股集团入股LEVC，并在2013年全资收购，累计投入超5亿英镑，以全球化体系推动LEVC由出租车制造商向新能源制造商转型。

LEVC首席架构工程师肯特·鲍维澜（Kent Bovellan）表示，“LEVC秉承出行DNA，在吉利全球化技术体系的支持下，推出空间导向型纯电架构SOA，不仅使汽车空间利用率最大化，同时还具备高阶的软件及智驾能力，从而实现在座舱空间之外叠加可创变的自由空间。”

据介绍，SOA架构为用户提供更宽敞、更安全、更智能、更环保、更触手可及的轮上空间，让用户在路上的时间变得“有意义”。LEVC发布的SOA架构，不断强化汽车空间价值，把空间还给用户，满足千人千面的千种需求。空间方面，SOA架构通过ODP平铺中置技术、尾部下沉式设计、大平层地板，实现得舱率突破75%，前后贯通长达1.9米的一体式无极滑轨，为“XSPACE”空间场景自定义提供了优质地基。

不止如此，SOA架构还是“大而安全”的“好空间”。SOA架构通过四级吸能卸力传导设计，及三层九腔蜂窝体防撞设计，可满足正碰及侧柱碰中欧双五星安全标准，同时更有MPDB偏置碰安全设计，以更高的验证尺度，满足中、英、欧五星标准要求。

同时，SOA架构还在操控和能量等方面，保证空间的同时，做到灵活而舒适。其中，高性能悬架通过将后悬架弹簧托盘最大化靠近轮边，使得后悬架杠杆比达到0.675，实现大承载性能。SOA扭转刚度可达41000N*m/deg，大幅提升车辆在操稳性、安全性、NVH等方面的表现。

LEVC方面表示，相信在吉利控股集团将全面赋能下，LEVC将通过先进的经营理念和技术革新，持续创新科技转型，这也为行业提供了以中国智慧打造全球化的发展样本。