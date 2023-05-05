标致 e-2008 在上市三年后进行更新。引擎盖下的其他功能包括功率增加 15 kW 和更大的电池。这款小型 SUV 现在配备 115 kW 电动机和 54 kWh 电池。此前，车型仅配备 100 kW 功率和 50 kWh 电池。因此，根据 WLTP 标准，续航里程从 341 公里增加到 406 公里——增加了近 20%。

根据母公司 Stellantis 的说法，有两种车载充电器可供选择：一种是 7.4 kW 充电器（标准），另一种是 11 kW 三相充电器。充电时间保持不变。即使是配备更大电池的车型，也可以使用 100 kW 的公共充电器在 30 分钟内将 EV 充电 20% 至 80%。

新的驱动组合已用于标致e-208 和 DS 3 E-Tense、Jeep Avenger以及全电动标致 308 和 308 SW。就在昨天，该公司宣布还将对雪铁龙 ë-C4 和 ë-C4 X进行性能更新。外部也有一些变化。例如，新版 Peugeot 2008 现在带有独特的 Peugeot light 标志。具体来说，这些是前面的垂直光爪，首先在标致 508 上引入。三个叠加的水平双板条使车辆看起来更宽。

“凭借全新的 2008 款，PEUGEOT 继续加强其技术和猫科动物的设计身份。设计工作的关键要素之一是前端，它放大了 3 爪设计风格，”标致设计总监 Matthias Hossann 解释道。“它增强了使这款 SUV 在所有市场上如此成功的坚固和肌肉风格，并说明了新款 2008 正在经历的高端市场。”

除其他外，内部将升级为更大的屏幕。以前是七英寸，现在是十英寸。车辆的外部尺寸保持不变。