近日，赛美特完成超5亿元C轮融资，本轮融资由经纬创投领投，G60科创基金、珠海鼎信、骆驼基金、阳光仁发、厚雪基金、立昂微等联合投资，老股东天善资本持续跟投。

本轮是赛美特两年多内完成的第五次融资，公司投后估值超60亿元。据悉，该公司的C+轮融资已同步启动。

赛美特是一家专注于国产半导体智能制造的高新企业，现员工规模已接近800人，技术人员占比80%以上，构建了一支具备核心市场竞争力的坚实技术团队。公司自成立以来，为半导体/泛半导体、装备制造、电子组装、新能源、家居日化等行业，提供高性能、高可用性、高可靠性的一站式国产CIM解决方案，持续赢得客户信赖、业务得到迅速扩充。

赛美特自研的全自动化半导体CIM解决方案，知识产权自主可控，覆盖生产管理、品质管理、物流管理、经营管理等领域。

赛美特是目前国产半导体CIM厂商中技术人员最多、产品线最完善、12吋产线案例最丰富的供应商。自研的CIM解决方案已经在7家12吋晶圆厂得到了验证，协助12吋晶圆厂解决高工艺、高成本、高良率、高产量等挑战。成功案例包括上海临港某厂（提供国产CIM解决方案）、西安和青岛某厂（全自动Auto3上线）等。

赛美特董事长兼CEO李钢江表示：“未来赛美特将加速12吋晶圆厂全自动CIM解决方案的升级。在支撑高制程、全自动化生产和超大规模产能的同时，积极引入大数据和AI人工智能技术，帮助晶圆厂实现更高的效率、良率和产能，并降低综合运营成本，实现国产半导体CIM软件对国外厂商的超越。同时，赛美特也将布局制造企业经营管理软件和相关半导体硬件领域，构建集成一体化智能制造解决方案。”

经纬创投董事总经理张超表示：“赛美特拥有深厚的智能制造业经验和落地闭环能力，发展稳定又快速，我们看好赛美特的潜力，期待赛美特成为推动行业前进与变革的引领者与践行者。”

G60科创基金董事总经理曾建表示：“作为国内CIM/MES 工业软件崛起的突出代表，我们看好赛美特在高端CIM/MES 工业软件自主可控的赛道上为国家战略做出更多的贡献。”

骆驼股权投资基金创始合伙人吴镇锋表示：“在国家科技创新和产业升级的趋势下，骆驼股权很荣幸陪伴赛美特，一同见证公司在中国半导体等高端制造业的迭代升级中献力。”

阳光仁发投资总监朱祥文表示：“赛美特是一家掌握核心技术的国产CIM领域的领军者，特别是在12吋晶圆厂全自动化生产的解决方案领域，赛美特具有明显的优势地位。”