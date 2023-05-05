本周，特斯拉已开始在其德国工厂生产 Model Y 基础车型。据媒体报道，就连前框也是一体成型的。正如德国出版物Teslamag “从可靠消息来源”获悉的那样，这家汽车制造商已开始在其位于德国格伦海德的制造基地正常生产配备后轮驱动和结构电池的 Model Y。后者使用比亚迪制造的电池，而 Giga 上海的 Model Y 基础变体使用 CATL 的 LFP 电池。

虽然没有明确提及，但很可能是刀片电池。它也使用 LFP 电池化学，但其特点是电池大，最重要的是长。这些棱柱形电池直接安装在电池中，垂直于行进方向——即没有通过电池模块转移。并且化学元素也可以在结构上加载。比亚迪已经通过刀片电池（在 Dolphin 中）或电池到底盘解决方案实施了电池到电池组的解决方案，其中电池外壳同时用作内部的底部。

目前没有关于能量含量的信息，但Teslamag提到了特斯拉从2022 年 8 月开始申请欧盟型式批准的申请。当时，特斯拉注册了一款配备比亚迪“结构性”LFP 电池的 Model Y——具有 55 kWh 和 440 公里的 WLTP 续航里程。相比之下，据 WLTP 称，中国制造的配备 CATL 电池的 Model Y 的功率为 60 千瓦时，续航里程为 455 公里。

按照一开始为德国 Model Y 设计的计划，Giga Presses 一体式生产前框架元件。后车架有三台压力机，但目前只有一台用于前车架——因此该组件可能仅用于一种 Model Y 变体。至少目前是这样。据Teslamag称，还有两台 Giga 压力机正在准备中，这意味着应该有足够的一体式前框架用于 Grünheide 的所有 Model Y。

到目前为止，特斯拉已经在 Grünheide 制造了性能版本和远程版本。4 月初，特斯拉位于格林海德的工厂现已实行三班倒制。而在 3 月，特斯拉向勃兰登堡州提交了第一份工厂扩建申请。