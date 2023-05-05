近日，长城汽车与Wavemaker蔚迈达成合作。Wavemaker蔚迈成为长城汽车的海外市场的媒体机构合作伙伴，将助力长城汽车旗下品牌ORA欧拉、WEY魏牌进军德国及其它欧洲市场。

在欧洲，长城汽车以ORA欧拉、WEY魏牌两大品牌领衔从巴黎、德国进入欧洲市场。Wavemaker蔚迈已为长城汽车勾勒了开辟欧拉在德国市场的清晰方法，借助独特的传播策略及数字优势，为ORA欧拉制定了一个不同于“常规”汽车品牌传播战略的发布战略，将挑战转化为机遇。

蔚迈德国的管理合伙人Regina Preuss表示：“长城汽车始终以客户至上为原则进行创新。从欧拉(ORA)品牌的诞生和发展上，我们就能深刻感受到这一坚持。这一点，与Wavemaker蔚迈的精神相得益彰。我们十分荣幸，获得长城汽车和欧拉(ORA)团队对蔚迈的信任，能够将全面的营销战略知识和大数据技术，转化为在欧洲市场建立新的汽车和生活方式品牌的机遇。”接下来，Wavemaker蔚迈不仅为ORA欧拉提供媒体服务，还将为WEY魏牌在德国和其他欧洲市场提供专属服务。

ORA欧拉欧洲副总裁姚飞表示：“我们很高兴Wavemaker成为我们在德国和欧洲媒体活动的一个有力且强大的合作伙伴。作为一个相对年轻的品牌，我们拥有成功进入媒体市场的最佳先决条件。”

蔚迈中国出海事业部负责人廖敏航也认为：成功进入当地市场，势必先进入他们的生活体系，成为其中的“一员”，这是“出海”的中国汽车品牌需要解决的核心议题。而Wavemaker蔚迈作为一家全球化公司，将继续整合全球资源、定制本土化服务，助力长城汽车全球ONE GWM战略的持续推进。