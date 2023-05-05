ZeroAvia 已经开始开发世界上最大的零排放飞机，其基础是阿拉斯加航空公司退役的“Dash 8”喷气式飞机，用于改装。两家公司表示，如果氢飞机起飞，它的威力将是目前任何飞机的五倍。

这架飞机是一架 76 座的庞巴迪 Q400 涡轮螺旋桨飞机，ZeroAvia 将为其配备氢电推进系统。庞巴迪飞机，也被称为“Dash 8”，是一种支线飞机，于 1998 年推出，在欧洲广泛使用。在这种情况下，喷气式飞机可容纳 76 名乘客。

阿拉斯加航空公司于2021年投资ZeroAvia，并宣布联合开发该支线飞机。现在要改装的飞机已经正式移交给ZeroAvia。

此次搭载ZeroAvia燃料电池动力的飞机何时再次起飞、飞行距离，目前的公告并未说明。然而，在2021 年宣布建立合作伙伴关系时，ZeroAvia 和阿拉斯加航空公司着手将该公司的系统扩展到 500 英里里程，功率在 2,000 到 5,000 千瓦之间。ZeroAvia 当时补充说，他们将在这个项目期间与飞机监管机构密切合作，并在西雅图地区设立一个地点来支持这一举措。

ZeroAvia 在4 月底宣布了新系统：虽然之前的测试飞机仍然使用气态氢，但用于 40-80 座飞机（即 Dash 8）的模块化 ZA2000 动力总成将需要液态氢。根据当时的信息，ZA2000 发动机将于 2027 年完成，因此庞巴迪不太可能提前飞行。

ZeroAvia 首席执行官瓦尔·米夫塔霍夫 (Val Miftakhov) 表示，“在几年前，展示完全由新型推进装置提供动力的这种尺寸的飞行飞机还是不可想象的。” “启动该计划使我们有望在明年进行试飞，并加快我们朝着阿拉斯加航空公司和整个世界实现零排放飞行的未来迈进。”

如果该项目成功，阿拉斯加还将获得通过 ZeroAvia 的动力总成将多达 50 架支线飞机转换为氢电的选择权，从 Q400 开始。

ZeroAvia 在移交时还展示了其 HyperCore 电动机技术，该技术有望为 Q400 等氢电推进系统铺平道路。目前正在测试的 1.8 MW 原型 ZeroAvia 由两个 HyperCore 模块组成，每个模块的额定功率为 900 kW。据 ZeroAvia 称，模块化的 HyperCore 设计使发动机的功率高达 5.4 MW。

1月，ZeroAvia 完成了 19 座 Dornier 228 的首飞，该飞机转换为氢燃料电池推进，称为 HyFler II。自 2021 年以来，ZeroAvia 一直致力于HyFlyer II 项目。