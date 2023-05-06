Praktis是一家总部位于印尼的SaaS供应链解决方案提供商。该公司日前宣布，已经筹集到了2000万美元规模的A轮融资。

据悉，这笔融资由East Ventures领投（通过旗下增长基金），并得到了Triputra Group和SMDV的参投。Praktis在一份声明中表示，这笔投资将用于加速其品牌方客户的技术能力提升，并且也将帮助供应商在业务流程、团队建设、供应生态方面进行改善。

Praktis成立于2017年，主要面向时尚和美容领域的中小型D2C品牌和供应商提供从材料采购到生产管理、订单履约再到物流管理等一系列的供应链解决方案。

作为Praktis的出发点，Praktis联合创始人兼首席执行官Adrian Gilrandy表示，在印尼的时尚和美容市场，中小型企业占据了其300亿美元的份额。基于Praktis在整合、流程改善、技术部署方面的服务，这些企业的供应链效率能够得到有效提升，并能够腾出更多的精力用于关注自身的业务增长。

在市场表现方面，据透露，在过去的两年里，Praktis的业务得到了显著增长，其2020年至2021年同比增长12倍，2021年至2022年则同比增长了4倍。针对这种表现，Praktis称，这是得益于公司产品和市场痛点的良好契合，并且疫情对市场采用率的加速推动也为公司的业务增长带来了助力。

根据一份来自去年的数据显示，印尼的D2C市场仅在其整体电商领域中占据了不到1%的份额。作为对比，印尼电商市场的总GMV在该年为590亿美元。不过，随着该地区的庞大人口基数、线上消费模式的进一步普及、人均收入的提升以及D2C初创企业的继续涌现，其D2C市场也有望得到快速提升——Praktis在一份声明中预测，该市场的规模有望达到360亿美元。