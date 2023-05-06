近日，拥有全球最佳动物模型平台的基因疗法公司凌意生物宣布完成近亿元A轮融资，由倚锋资本和华方资本共同领投，传化科技城生科基金、红杉中国、怀济资本等跟投。浩悦资本担任本轮独家财务顾问。

凌意生物成立于2021年2月，是一家拥有单基因遗传病动物模型功能验证平台的基因疗法公司，致力于源头创新，聚焦代谢、CNS、眼科等疾病领域。公司拥有在基因疗法领域国际一流的发现、开发及产业化团队，解决单基因遗传病研发缺乏有效动物模型的痛点，致力于FIC基因治疗管线的研发和产业化，让基因创造价值，改善人类生命健康。

凌意生物创始人林卿博士表示：非常感谢新老股东对凌意生物及公司团队的肯定和支持。凌意生物是一家充满创新精神的企业，始终以满足临床需求为目标，深耕基因治疗领域。凌意生物具备领先的技术实力，深厚的科学底蕴和成功经验的创新团队，旨在打造国际领先的疾病模型平台，研发差异化的基因疗法产品。我们的使命是让基因创造价值，通过基因治疗来解决临床需求，推动行业的发展和创新。本次融资完成以后，凌意生物将在杭州萧山区钱湾生物港设立总部，整合各方资源以加速公司基因治疗管线开发和技术平台建设。

倚锋资本CEO朱湃表示：基因治疗作为生命科学领域最具前景的研究方向之一，被视为医学领域的新起点，AAV基因疗法在很多疾病治疗方面展现出了很大的潜力。作为全球领先的基因治疗公司，凌意生物拥有国际一流的研发管理团队，丰富的基因疗法管线，其核心产品在全球专利布局，临床试验进展和疗效方面处于国内领先地位。未来，我们倚锋将对接更多优质产业资源，加强合作，推动技术转化，使凌意生物能够在全球范围内更好地服务于患者。

华方资本合伙人罗王倩表示：我们是国内最早一批在细胞和基因治疗的多个细分领域做全面布局的机构，因此深知相关动物模型的不成熟在此类药物开发中已成为亟待突破的瓶颈。凌意生物创始人是基因遗传病动物模型开发的领军人物，公司在罕见病动物模型研发领域处于国际领先地位。我们非常乐意支持凌意进一步深化构建其动物模型开发技术平台的核心优势，从而不仅促进其自身差异化管线的成功推进，同时也助力整个行业的快速发展。

传化科技城生科基金主管合伙人谢恩伟表示：传化科技城聚焦生命科学产业，围绕生物技术创新链、产业链，打造人才汇聚、技术汇聚、资本汇聚的国际科创社区，核心布局合成生物学、基因和细胞治疗、医疗器械等相关重点发展和应用方向，构建了覆盖科创企业全生命周期资本需求的基金群，全方位投后赋能被投企业，其中生科基金以投资高新科创项目为主，CGT是基金重点布局的细分赛道，在这个领域，凌意生物作为全球领先的基因治疗公司，其适应症选择不仅兼顾了技术突破意义重大的临床需求，同时也具有可行性高的产业化路径，其所具备的潜在社会贡献和市场空间更是巨大。传化科技城高度认可林卿博士及团队的实力及凌意生物的发展方向，我们很高兴与生态基金伙伴共同投资，且推动凌意生物未来总部落地传化科技城，这将有力推动企业汇聚人才、进一步加强技术平台及产品管线的竞争力，早日为全球广大患者带来健康福祉。

红杉中国董事总经理顾翠萍表示：我们非常高兴能够支持凌意生物的发展。凌意生物打造了极具竞争优势的基因疾病模式动物平台，成功建立了成熟的AAV生产工艺，适应症差异化明显。相信在林卿博士的带领下，凌意生物团队将会为中国基因药物行业的进一步发展做出重要贡献。

经纬创投董事总经理孙凌皓表示：作为公司的第一轮投资人，在过去两年，我们见证了凌意团队的高效执行力和平台构建能力。凭借多年积累的工业界临床前开发经验和自主产权的新型生产平台，林博团队已经建立了具有国际领先水平和极具差异化的产品管线。我们期待公司在未来一年迎接重要里程碑，并逐步成为罕见病基因治疗领域的领先研发平台，真正造福患者。