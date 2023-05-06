5月5日，蒙牛旗下专注中国人运动营养的高端专业品牌迈胜与南开大学公共卫生与健康研究院正式签约，双方将共同建立南开大学-迈胜营养研究联合实验室，开展营养健康相关的科学研究、技术创新、产品开发和品牌迭代，加速为中国运动健身人群提供更多创新的专业运动营养解决方案，助力“体育强国”和“健康中国”建设。

蒙牛迈胜基于运动科学、营养学、 食品科学、生物化学等多学科理论基础和前沿研究，专注于研发创新，打造适合国人的运动营养综合解决方案。通过联合实验室，双方将充分发挥南开大学公共卫生与健康研究院在中国食品营养领域的学术影响力和技术领导力，同时利用蒙牛迈胜的研发生产力和产业推动力，在营养健康领域广泛开展合作，包括运动营养品干预研究，及其他营养品临床验证研究等领域，打造中国人专属的运动营养解决方案。

目前，双方在实验室已有两项人群研究正在开展中。根据最新数据显示，体脂高的成年女性，每周三次有氧运动，且运动后30分钟内以中强度（15g蛋白）迈胜运动蛋白饮代替晚餐，三周后体重减少2.4 kg。未经训练的成年男性，每周三次无氧运动，且运动后30分钟内补充高强度（25 g蛋白）迈胜运动蛋白饮，四周后骨骼肌增加0.7 kg（最大增加2.5kg）, 卧推力量增加5 kg（最大可增加15kg），深蹲力量增加22.5kg（最大可增加40kg）。