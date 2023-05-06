开发服务提供商 FEV 与铝金属专家 Impression Technologies (ITL) 共同开发了一种使用“HFQ 技术”的电动汽车电池外壳概念，旨在最佳利用可用于储能的空间。

根据 FEV 的说法，通过将结构相关的部件完全重新定位到外部，同时将电池外壳集成到整车中，可以为额外的电池单元创造安装空间，从而增加续航里程。结果：在相同的安装空间下，可以容纳更多的电池单元以获得更多的续航里程——或者在相同的续航里程下，电池本身可以变得更小。

FEV 本身将这种方法描述为电池外壳的“外骨骼”。这种结构旨在确保功率流发生在电池组的上方和下方。“一方面，这使发生碰撞时产生的负载远离用于电池单元的安装空间，同时优化了整个系统（电池和车身外壳）的刚度，”声明说。这需要具有小半径和拔模角的复杂结构——这正是合作伙伴 ITL 凭借其 HFQ 技术发挥作用的地方。

FEV Vehicle 车辆架构主管 Christian Kürten 表示：“HFQ 技术扩展了我们用于新开发的可能制造技术组合，并使我们能够实现比冷成型技术更复杂的结构。” “除此之外，还使用了高强度铝合金，结合 HFQ 工艺，最终在优化的安装空间内提供所需的性能。”由 FEV 和 ITL 开发的概念将在未来几个月内制造并作为演示器展示。