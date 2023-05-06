套用圣经和创世记的话：“起初，Mate Rimac 创造了电动 E30 BMW 3 系和 Rimac Automobili。”现在，它开始和特斯拉展开竞争。2009 年，Rimac 首次成立了他的汽车公司，14 年后，Rimac 集团现在是一个绝对的庞然大物，而 Mate 则找到了自己的第二份工作，成为布加迪 (Bugatti) 的老板。不错。

这家克罗地亚公司继续发展壮大，因为 Rimac Technology 现在已经催生了另一家名为 Rimac Energy 的公司，该公司表示将“利用其在制定市场定义电动汽车技术方面的专业知识来创建下一代固定式储能系统 (ESS)”。

现在，您可能从 Tesla Powerwall 和 Megapack 了解到 ESS，前者是用于私人住宅的可充电锂离子电池，后者是用于商业用途的庞大系统。

Rimac Energy 表示，它将通过生产“公用事业规模”电池组，从“商业和工业应用”开始。没有关于由此产生的 ESS 的具体细节，但我们被告知，与当前最先进的解决方案相比，它“将效率损失降低了多达 50%，同时将系统占用空间减少了多达 40%”。竞争开始了。

试点系统显然将于 2024 年到位，然后于 2025 年在克罗地亚开始大规模生产。