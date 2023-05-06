根据 SensorTower 发布的 2023 年 4 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金近20亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入40%，详细报道如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入Top 30

4月26日，米哈游银河冒险策略游戏《崩坏：星穹铁道》全球同步上线，随即登顶中国iOS手游畅销榜，进入美日韩等主要市场前三。上市首周，该游戏在全球移动市场的下载量达到《原神》上市同期的1.6倍，收入为1.3倍。值得一提的是，《崩坏：星穹铁道》上市正值亚洲各国庆祝劳动节、日本黄金周等重大节日，发行商同时在上海徐家汇、东京涉谷、纽约时代广场等地标进行广告投放和线下活动。在优质内容和大力度营销推广的支持下，该游戏成为今年最重磅的爆款新游。

叠加《原神》3.6版本 「盛典与慧业」的优秀表现，4月米哈游移动端收入环比增长45%，重回榜单第2名。

由于SLG新游《Call of Dragons》在欧美收入保持大幅增长，加上《Dislyte》(众神派对)成功登陆日韩市场，莉莉丝4月收入环比增长39%，达到1亿美元，是过去一年来收入最高的月份。

在《Whiteout Survival》(寒霜启示录)，《Family Farm Adventure》(菲菲大冒险)等多款游戏的推动下，点点互动收入在3月环比增长38.8%的基础上，本期继续提升18%，再创新高，达到去年同期的2倍，排名前进至第8名。2021年以来，随着多款新游陆续推向海外市场，点点互动在中度手游的产品策略更加清晰，通过模拟、策略等玩法融合，以及装扮、末日等题材创新，对欧美混合休闲手游市场形成全面的布局，成功突破中国手游厂商在休闲游戏赛道的短板，打造出独特的竞争优势。

随着IP角色出道8周年庆典的到来，《偶像梦幻祭!!Music》游戏内推出角色复刻和登陆奖励等多重活动，使得乐元素收入环比增长28%，排名上升6位至第11名。2015年4月上市至今，作为女性向出海手游的先行者，《偶像梦幻祭!!Basic》和《偶像梦幻祭!!Music》在为玩家带来长久陪伴的同时，已为发行商带来超过10亿美元的收入。

IGG塔防手游《Doomsday: Last Survivors》(黎明再现)延续3月的增长态势，本期收入环比提升65%。同时，SLG新游《Viking Rise》(维京崛起)在4月中旬上市后，开始表现出可观的吸金能力。过去三年，末日题材已经展现出对玩家强大的吸引力，而维京题材在受众广度和游戏玩法适配方面同样具有十足的开拓空间，这两款游戏正成为IGG新的收入增长引擎。

冰川网络旗下放置卡牌对战手游《超能世界》在4月的更新中，突出拯救狗狗副玩法以配合广告投放，游戏下载量和收入随即大幅增长，成为4月中国iOS渠道下载量最高的手游，跻身国内iOS手游收入第22名。发行商收入相应环比提升81%，重回榜单第28名。

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是英雄游戏、柠檬微趣、Mattel163、游族网络、有爱互娱、竞技世界、友谊时光、波克城市、雅乐科技 和 多益网络 共40家厂商。

中国App Store手游收入Top 20

随着版号发放常态化，新游上线开始活跃起来，市场也逐渐走出老游戏垄断畅销榜头部的格局。

除了前文提到的《崩坏：星穹铁道》，本期新入围榜单的还有腾讯《合金弹头：觉醒》、巨人网络《原始征途》以及完美世界《天龙八部2》。

由SNK正版授权的横版动作射击手游《合金弹头：觉醒》在4月18日上线，连续5天位列中国iPhone手游下载榜榜首，跃居4月iOS手游收入榜第9名，上线至今5星好评率超过92%。

作为征途系列的最新作品，《原始征途》于3月24日上线，随即成为巨人网络旗下收入最高的手游产品，在4月进入iOS手游畅销榜第15名。巨人网络收入相应的环比增长206%，创历史新高，首次入围发行商收入排行榜第23名。

完美世界于4月14日推出《天龙八部2》手游，再度为玩家带来金庸武侠世界的沉浸体验。完美世界成熟的研发策略，使得该游戏在半个月时间内跻身中国iOS手游收入榜第17名，为发行商带来131%的收入增长，位列中国手游发行商全球收入排行榜第19名。