塔塔通讯（Tata Communications）日前宣布，该公司已通过其全资国际子公司Tata Communications (Netherlands) B.V.完成了对The Switch Enterprises LLC（The Switch）的收购。这项价值5880万美元（48.63亿印度卢比）的现金交易已在惯例调整和监管部门批准后结束。

塔塔通讯通过其全资国际子公司Tata Communications(Netherlands) B.V.于2022年12月 22 日达成最终协议，收购总部位于纽约的The Switch Enterprises LLC的100%股权。

塔塔通讯首席战略官Tri Pham表示：“实时的沉浸式视频体验将成为各企业的下一个游戏规则改变因素，而我们的综合专长将成为一股强大力量，为所有各方创造共享价值。 我们正准备为体育联合会和广播公司带来更多强大平台，帮助他们为跨国界观众提供快节奏、始终在线和互动式的娱乐形式。 我们非常高兴地欢迎The Switch团队加入塔塔通讯。”

塔塔通讯媒体与娱乐业务全球主管Dhaval Ponda 补充道：“塔塔通讯和The Switch现在共同组成了一家强大公司，拥有现场制作能力、专门用于媒体和娱乐行业的全球边缘平台以及端到端托管服务。 这是视频制作领域激动人心的时刻，我们可以为企业带来改变并吸引消费者。 我们正在利用两家公司的专业知识，为全球粉丝带来众多前所未有的体验，无论是参与电竞、观看现场比赛还是直播音乐会。 我们欢迎The Switch的各位同事，并祝他们在未来一切顺利。”

The Switch总裁兼首席执行官Eric Cooney 表示：“The Switch是一家市场领先企业，为美国和国外数以百计的客户提供实时制作和传输服务。 此次塔塔通讯的收购是我们增长历程中的一个关键里程碑，让我们得以扩展视野。 我们热切期待着与塔塔通讯一起加快客户的发展历程，增强观众的体验，并在全球范围内实现扩张。”

随着这项交易的完成，The Switch Enterprises将加入塔塔通信的媒体和娱乐服务（MES）业务，由塔塔通信媒体和娱乐业务全球主管Dhaval Ponda领导。