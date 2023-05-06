根据TechInsights发布的最新研究报告，2023年第一季度，全球智能手机出货量同比下降14%，至2.69亿部。三星以23%的市场份额位居全球智能手机市场首位。苹果以20%的市场份额排名第二，这是该公司过去十年来第一季度智能手机市场份额最高的一次。小米、OPPO（包括一加）和vivo保持在前五名。

TechInsights高级总监隋倩表示：“2023年Q1，全球智能手机出货量同比下降14%，至2.691亿。这是智能手机出货量连续第七个季度出现同比下滑。今年第一季度，库存调整和地缘政治问题继续影响着智能手机市场。与此同时，不利的经济状况继续削弱消费者对智能手机和其他非必需品的需求。”

TechInsights的总监Woody Oh补充说：“我们估计，2023年Q1三星智能手机的出货量为6050万部，以近23%的市场份额位居全球智能手机市场首位。虽然该公司的智能手机出货量同比下降了19%，但由于价格较高的GS23系列的更多组合，它在智能手机批发价格和运营盈利能力方面表现非常稳健。苹果排名第二，出货量为5500万台，占据了20%的市场份额，这是自2013年以来苹果最高的第一季度市场份额。苹果出货量同比下滑4%，但表现仍优于整体市场。供应中断的缓解、在多个市场上对老款机型的积极促销和价格折扣，共同带来了稳健的业绩。iPhone本季度在新兴市场（尤其是印度）表现良好，而在美国、中国和日本的表现依然疲软。”

TechInsights副总监吴怡雯补充说：“2023年Q1小米智能手机出货量为3050万，以11%的全球市场份额排名第三，低于一年前的12%。小米受到库存调整的影响，表现落后于其他主要中国品牌，出货量同比下滑22%。由于库存调整以及监管阻力，小米在印度市场的排名下滑至第四位（仅次于三星、vivo和OPPO(一加)）。OPPO（一加）排名第四，占据了10%的全球智能手机市场份额。vivo在2023年Q1以8%的全球智能手机市场份额排名第五，随着4G和5G竞争在中国和其他市场的白热化，vivo智能手机出货量同比下降16%，在大多数市场上都失去了阵地。OPPO（一加）在本季度出货量同比下降7%，但表现优于整体市场，这主要受一加品牌的推动，该品牌在精简的品牌战略和更新的产品组合的推动下，在中国市场实现了强劲增长。这两个品牌加起来也在2023年Q1占据了中国智能手机市场的榜首。”

TechInsights执行总监Neil Mawston补充说：“除了前五名之外，其他主要智能手机品牌之间的全球竞争在2023年Q1非常激烈。传音、荣耀、联想-摩托罗拉、realme和华为位列前十，但本季度业绩喜忧参半。传音保持在第六名的位置，在中东欧和中拉丁美洲实现了健康的增长，但整体智能手机出货量连续三个季度出现了两位数的年降幅。荣耀令人印象深刻的强劲发展也遭遇减速，由于2023年Q1中国市场的疲软表现，它出现了年度下滑，而最近几个月海外出货量开始增长。联想-摩托罗拉在本季度以4%的市场份额超越realme，跃居第八位。然而，它仍然是一家美国公司，由于产品发布周期缓慢，其在美国市场出现大幅下滑。realme跌至第九位，年度跌幅达到两位数，在大多数地区失去了市场份额。华为保持在前十名，本季度其智能手机出货量同比下降13%；此外，考虑到传闻美国延长了对4G、WiFi和人工智能相关芯片组和技术的制裁，该公司的前景仍然不确定。前十名品牌中，中国品牌有8个。然而，所有这些中国品牌出货量合计下降了16%，表现落后于整体市场。但与上一季度相比，情况有所好转，这表明今年下半年市场可能会出现复苏。”

TechInsights高级总监隋倩补充道：“我们预测全球智能手机出货量将继续下降，2023年将同比下降3%。地缘政治问题、经济低迷、能源短缺和价格上涨以及汇率波动将继续削弱2023年上半年的消费需求。预计第三季度将出现温和反弹，圣诞假日季将出现两位数的增长。三星和苹果将继续保持前两名的位置。中国品牌需要稳定在中国市场的表现，并探索新的增长引擎，以扭转下滑的趋势。”

2023年Q1全球智能手机出货量&市场份额