科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.05.01-2023.05.07）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在本周为数不多的动态中，新加坡农业食品领域的表现成为了其中一个不可忽视的亮点。

过去的一年里，在“融资寒冬”以及相对下行的经济状态的影响下，新加坡的早期新兴科技创投领域也进入了一段相对的下行时期，其四大行业领域初创公司（健康&生物医药、可持续发展、农业食品、先进制造）的融资规模较上年下降了超28%，并且交易笔数也下降了17.2%。

然而，如果从企业的新增数量方面来看，这一数字却并没有呈现出相应的趋势，并且其中，农业食品领域的新成立初创公司以14家（统计总数为35家）的数量成为了其中最为热门的领域。

作为这一现象的背景，除了当地高校的推动——14家中几乎有一半（6家）是从新加坡国立大学中剥离而来，有观点认为，这种趋势很可能是投资者对当地政府的相关举措的呼应（比如“30 x 30”的粮食安全计划）。

现阶段，新加坡有近90%的食物为进口而来（来自170多个国家和地区）。尽管该国在全球粮食安全指数排名中位列前茅，随着全球气候变化以及人口增长所带来的压力，粮食安全之于新加坡的重要性却也在随之更加不言而喻。要知道，新加坡只有1%的土地用于耕种，但这里只有10%的自我供给。从这一点出发，在寻求更加多元化的进口供应之外，降低自身对外界的依赖程度便也成为了一个不得不去慎重对待的选项。而在这个基础之上，通过技术和创新方法来增加现有产量的农业科技和食品科技领域也就进一步走向了舞台中央。

目前，有数据指出，新加坡共有239家食品科技初创公司，并且在全球排名前五大食品&营养公司中，有四家在这里设置了研发中心。此外，新加坡也是众多替代蛋白质制造公司的所在地、以及世界上首个允许销售人造肉的监管机构。

当然，从现实的角度上来看，以“30 x 30”粮食安全计划为例——根据该计划，新加坡当局希望到2030年时在当地生产出30%的营养需求，新加坡仍有很长的路要走。不过，基于当地现有的这种趋势，却也不难期待新加坡正于农业食品领域不断开拓出一个更加广阔的舞台。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

挑战重重下，新加坡新兴科技初创生态曲折前行：根据新加坡政府下设的创新平台SGInnovate近期发布的一份报告显示，2022年期间，新加坡的早期新兴科技初创公司（Emerging Tech，涵盖健康和生物医药/Health and Biomedical Sciences、可持续发展/Sustainability、农业食品/Agrifood、先进制造/Advanced manufacturing四大领域）总计筹集了2.53亿美元资金，较上年的3.52 亿美元下降了28.1%。

报告还指出，面对充满不确定性的经济状况，这些初创公司的融资交易笔数也得到了相应的降幅，从2021年的58笔下降到了48笔（下降17.2%）。并且，从行业领域方面来说，这种降幅主要体现在了可持续发展、农业食品、先进制造这三个关键垂直领域——其中，在先进制造领域，初创公司的平均种子轮规模从2021年的150万美元下降到了60万美元、农业食品领域为230万美元到150万美元、可持续发展领域则为260万美元到120万美元。

戴森将在新加坡开设下一代电池制造工厂：据悉，戴森于本周内公布了其希望加速国际化先进制造能力和全球研发足迹的计划，将在新加坡建设其下一代电池制造工厂（新加坡也是其全球总部所在地），以及也将在菲律宾和英国建立新的研发园区。

戴森在一份声明中表示，这三项重大投资反映了戴森在国际上的雄心壮志。据透露，该建筑将于今年完工，并将于2025年全面投入运营，从而为新研发的戴森产品生产具有专有技术的戴森电池。据了解，这是戴森历史上最重大的先进制造投资，占地面积规模相当于53个篮球场。

今年一季度期间，我国旅客在新加坡通过支付宝进行的总交易额较上季度几乎翻倍：据支付宝日前公布的数据显示，今年一季度期间，我国旅客在新加坡通过支付宝进行的总交易额较上季度（22年四季度）几乎翻倍。

支付宝在一份声明中表示，这一强劲增长是由国内针对旅游方面的重新开放政策所推动。根据声明，在此期间，我国旅客的每笔交易平均价值也出现了超过40%的正向增长。同时，高端品牌和购物中心在今年前三个月内录得了最多交易。

投融资

专注D2C领域的印尼供应链解决方案提供商Praktis获得2000万美元融资：Praktis成立于2017年，主要面向时尚和美容领域的中小型D2C品牌和供应商提供从材料采购到生产管理、订单履约再到物流管理等一系列的供应链解决方案。

作为Praktis的出发点，Praktis联合创始人兼首席执行官Adrian Gilrandy表示，在印尼的时尚和美容市场，中小型企业占据了其300亿美元的份额。基于Praktis在整合、流程改善、技术部署方面的服务，这些企业的供应链效率能够得到有效提升，并能够腾出更多的精力用于关注自身的业务增长。

印尼建筑材料制造商Brik获得1135万美元融资：Brik成立于2022年，是一家专注于建材领域的材料制造商，在中国、印度、印尼均设有开发实验室。据介绍，Brik主要面向B端机构客户和零售店提供预拌混凝土、速溶混凝土、油漆、特种化学品等方面的建筑材料，并主打低成本和可持续的特点。

这家由人工智能技术驱动的新加坡企业筹集了8000万美元资金：Advance Intelligence成立于2016年，业务遍布亚洲，并且也自称是亚洲地区头部级的专注于金融服务的独立科技初创公司。

据悉，Advance Intelligence旗下有Advance.AI、Atome Financial、Ginee三大业务部门。具体而言，Advance.AI是一家基于人工智能技术的软件服务提供商，主要为企业提供数字身份、合规、风险管理等方面的解决方案。据透露，Advance.AI已向亚非拉三地的11个国家和地区中的700多家企业提供了服务。