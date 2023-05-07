电动汽车公司 NEVS 透露了一款名为 Emily 的新型电动 GT，它在短短 10 个月内秘密设计、开发和制造。您可能还记得 NEVS（瑞典国家电动汽车公司）在公司破产后于 2012 年收购了萨博。随后，中国房地产巨头恒大集团于 2019 年控制了 NEVS，但很快就陷入了自身的财务困境。尽管努力出售公司，但今年早些时候它被迫进入“休眠模式”以避免倒闭。

我们原以为事情就此结束，但上周 NEVS 项目总监彼得达尔在 LinkedIn 上发帖称：“我们终于可以揭露 NEVS 一直致力于的所有秘密项目之一。我认为没有人真的认为有可能在不到十个月的时间内从一张白纸变成驾驶汽车。但是有了一支出色而敬业的团队，一切皆有可能，所以我们做到了！”

根据瑞典出版物 Auto Motor Sport 和 Carup 的报道，Emily GT 凭借其巨大的 175kWh 电池一次充电能够行驶超过 1,000 公里（621 英里）。

同时，每个车轮上安装了四个 121bhp 的电动机，总输出功率为 484bhp。高性能版本也在筹备中，输出 644bhp 和 1,623lb ft 的扭矩。

据报道，大约 350 名工程师和技术人员参与了该项目，该项目于 2019 年 12 月开始，直到最近才被列为机密。最初的计划是建造 20 部原型，但特殊情况导致只生产了 6 部。那么，为什么现在才公开呢？希望 Emily 可以帮助公司吸引买家，从而使该项目保持活力。