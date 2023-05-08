近日，Altium与重庆大学举行电子设计联合实验室挂牌仪式。联合实验室的成立标志着双方正式启动紧密合作，共同培养新型电子设计生力军。

Altium是一家总部设在加利福尼亚州圣地亚哥的全球性软件公司。Altium始终致力于与国内优秀院校紧密合作，通过合作共赢来优化电子信息专业的教育资源，提升学生的电子设计能力和实践能力。“我们希望自与重庆大学的合作开始，继续为国内的院校提供先进的教育资源，进一步加强校企联系，”Altium市场总监凌燕表示，“我们也十分期待通过联合开展一些学术交流、课程设计开发，电子竞赛等活动，让学生们在毕业前拥有电子设计创新项目的实战经验，共同为中国的电子产业培养更多更优秀的人才。”

重庆大学信息工程学院院长曾浩表示，“通过与Altium的合作，学校将帮助学生更早地接触实践教育，缩短大学教授的知识与企业需求之间的差距，共同推进业界领先的一体化电子设计理念在教学中的普及，增强电子相关专业学生的工程设计能力，实现资源优化组合。”

在本次合作中，Altium针对软件新功能以及DigiPCBA 电子设计云平台为电子专业的学生提供了相关培训，并着重在电子设计及云端智能化库管理、团队协同设计、以及供应链实时数据查询等新的智能产业方向上与同学们进行了深入交流，协助重庆大学信息工程学院教学工作的开展。

自2008年Altium公司在中国启动大学计划以来，已与清华大学、北京大学、上海交通大学、电子科技大学、东北大学、同济大学等多所国家重点高校开展技术合作并建立联合实验室。并分别与华南理工大学电信学院和电子科技大学创新工程实验中心联合开发了国家级《数字系统设计》和《现代电子工程设计实验》两门专业或公共类教学课程。在全球范围内，包括麻省理工大学(MIT)、多伦多大学在内的900多所知名院校也均采用Altium产品作为首选软件工具。