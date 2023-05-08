在电动车时代，是否还能拥有燃油车时代敞篷车的浪漫？答案显然是有的。敞篷车的驾驶体验更加激动人心，这也是为什么很多人喜欢它的原因之一。在敞篷车上行驶时，驾驶员可以更直观地感受到车辆的动态，更加享受驾驶的乐趣。也可以提供更加广阔的视野，让驾驶员和乘客更好地欣赏周围的美景。

Smart EQ Fortwo Cabrio

这款车目前是该品牌电动敞篷车的代表作品，但它并非没有缺点——主要是 80 英里的续航里程。也就是说，如果您住在城市或有另外一款主力的可以应付长途的车，那么与 Smart 一起生活是可行的。它配备了一个 82bhp 的电动机和一个 17.2kWh 的微型电池——哎呀，现在有比这更大的电池的插电式混合动力车——但它小巧的尺寸非常适合在城里闲逛，而且 0-80% 的电量是使用 22kW 充电器可在 40 分钟内完成。

MINI电动敞篷车

即将加入电动敞篷车派对的是这款 Mini，呃，电动敞篷车。继 2022 年夏季披露的一次性产品获得积极反馈后，Mini 于 2 月推出，目前仅生产 999 辆敞篷车，市场的供应是很少的。如果你想买的话，最好尽快准备好那些支票簿。与常规Mini Electric一样，它仅在一次迭代中可用，这是一种单电机设置，可将 182bhp 电机与 32.6kWh 电池配对。Mini 声称 0-62 英里/小时的时间为 8.2 秒，续航里程可达 125 英里，略低于 145 英里续航。电动织物软顶能够在18 英里/小时的时速时打开和关闭，而 160 升行李箱空间保持不变。

GMC悍马EV

诚然，GMC 的新款悍马 EV 不是传统的敞篷车，但请听我们说完。因为它确实得到了一个完全可拆卸的车顶，而且考虑到如果你想要一辆软顶电动汽车，它目前是一个可以兼顾的选择，我们认为这已经足够好了。这家美国制造商表示，拆除四个车顶板和前 T 型杆创造了“独特的露天体验”。阳光照在你的脸上，风吹过你的头发……你知道这是怎么回事。所述车顶板也可以存放在后备箱中，而且由于它们是透明的，潮湿的天气也不必破坏这一刻。悍马 EV 拥有高达 205kWh 的电池，与三个电动马达配对，输出 1,000bhp、11,500lb ft 的扭矩和长达 350 英里的续航里程。

极星6

您可能会认出这是O2 Roadster，这是一款双座纯电动概念车，早在 2021 年就已亮相，一经亮相便广受好评，并说服该公司将其变为现实。向 Polestar 6 打个招呼，预计交付日期为 2026 年。

鉴于 Polestar 迄今为止的设计形式，Polestar 6 看起来如此出色也就不足为奇了。我们被告知它将安装在与Polestar 5相同的定制平台上，同时它还将配备两个电动机，872bhp，664lb ft 的扭矩，并且能够在 3.2 秒内完成 0-62mph 的冲刺。最高时速超过 155mph。

Fisker菲斯科浪人Ronin

Ronin 项目是 Fisker Automotive 推出的第三款汽车（继Ocean SUV和Pear 城市汽车之后），虽然迄今为止我们只看到了几张相当粗糙的概念图片，但我们已经被告知足够让我们兴奋不已。 Fisker 表示，当它到货时，它将成为世界上第一款全电动四门敞篷 GT 跑车。是的，这样就可以了。

该车的研发工作于 2021 年开始，Henrik Fisker 在 Instagram 的一篇帖子中表示，目标是续航里程为 600 英里（这将使其成为量产中续航里程最长的电动汽车），而 0-60 英里/小时的加速性能表现将非常好。最终的量产车预计将于 2024 年准备就绪。

名爵MG Cyber​​ster

向 MG Cyber​​ster 问好。正如 2023 年上海车展上所展示的那样，它于 2021 年首次以概念形式亮相，此后已发展成为一款成熟的量产车型。虽然不像最初的概念那么激进，也不像本月早些时候在 MG 的社交媒体渠道上预览的那样，但最新的图片表明它也没有偏离最初的草图太远。MG 表示它将于明年夏天在英国和欧洲上市销售，正好赶上您梦寐以求的阳光普照的公路旅行。

关于重生的 MGB 性能方面的确认细节仍然很少，但 MG 此前曾表示，它的目标是 0-62 英里/小时的加速时间低于三秒，续航里程接近 500 英里。

宾利 EXP 12 Speed 6e

Bentley EXP 12 Speed 6e 在 2017 年日内瓦车展上首次亮相过，它是一款华丽的双座敞篷概念车，预示了英国豪华品牌的电动未来，并为公众提供了反馈的机会。虽然外观看起来很熟悉，但它的内部却完全不同，它的轭状方向盘和驾驶员和乘客的“新座舱”设计，其想法是乘员将坐在电池之间，而不是在电池顶部。我们认为，聪明的想法。虽然这款概念车的电力只够让它进出展台，但宾利表示，任何量产版的实际续航里程都在 300 英里左右。

按照战略，宾利计划在 2025 年至 2030 年期间每年推出一款新电动汽车，添越、飞驰和欧陆 GT也将获得电动汽车待遇，我们打赌 Conti GTC 不会离我们在这里看到的太远了，主要是你的钱包要够厚。

玛莎拉蒂 GranCabrio Folgore

新款玛莎拉蒂 GranTurismo Folgore 是已经上路的车子，也是让人非常喜欢的汽车。该品牌的首款纯电动汽车采用三电机设置（两个在后面，一个在前面，每个额定功率为 400bhp）搭配 92.5kWh 电池，适用于 750bhp，995lb ft 的扭矩，里程高达280 英里。

但早在去年它被揭露时，玛莎拉蒂还发布了一系列新 GranCabrio 的伪装照片。预计还会推出电动版本——大概与 GranTurismo 具有相同的三电机设置——根据我们的经验，敞篷版是我们非常期待的汽车。

大众 ID.3 敞篷车

早在 2021 年，大众汽车首席执行官 Ralf Brandstätter 在社交平台 LinkedIn 上分享了大众 ID.3 敞篷车的精选渲染图。多么吸引人的设计。他补充说，敞篷ID.3 “可以提供一种全新的、非凡的自由感”，并补充说这是“一个非常诱人的想法”，大众的设计团队“已经勾勒出一些初步想法”。

不过，他还补充说，大众汽车的设计师“仍在考虑如何将这个有吸引力的概念变成现实”，此后的沉默表明这可能已被扔进废纸篓，但这依然是个值得关注的车型。

现代Genesis X创世纪 X 敞篷车

首先是X Concept双门轿跑车。然后是X Speedium Coupe。然后我们得到了你在这里看到的 X 敞篷车，可以说是电动三剑客。

这款四座敞篷概念车与其硬顶概念车兄弟姐妹的风格相似，具有空气动力学外形、长引擎盖和前后标志性灯，最大的话题是其折叠式硬顶车顶，前排座椅上方有玻璃面板，提供即使关闭也有打开的感觉。后部有四个 LED 灯、一个整洁的小型集成扰流板和一个大型扩散器，整个设计显然符合 Genesis 的“运动优雅”设计语言。Genesis 在 2022 年底发布时没有提及任何动力总成的细节，只是说它会是电动的——我们希望这款车总有一天能推向市场。