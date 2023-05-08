Apple CarPlay 和 Android Auto 有效地垄断了相当一部分车主的信息娱乐系统。随着这两个系统变得越来越普遍，它正在将用户从汽车制造商的专有系统中转移出来，这些系统会收集有关习惯和使用情况的各种数据。虽然通用汽车宣布计划从 2024 年开始逐步淘汰其电动汽车中的 CarPlay，但福特刚刚在长期 CarPlay 兼容性方面做了妥协。

在接受《华尔街日报》采访时，福特首席执行官吉姆法利直言不讳：“就内容而言，我们在 10 年前输掉了那场战斗，”法利说。可以在车内的内容上赚很多钱。” 汽车制造商可以从强大的用户群中获益良多。它为他们提供了更好的数据，从而提供了更多的广告和优化机会，甚至可能会出售系统内应用程序和功能，从而迫使用户继续使用信息娱乐系统。借助 CarPlay，汽车制造商可能可以访问这些数据，但最终是苹果收集了有关用户在路上使用习惯的所有信息。

法利的论点非常有道理。他争辩说，由于大多数人将智能手机带入车内，人们希望信息娱乐成为手机的延伸，而不是另一件需要处理的事情。在另一个层面上，采用 CarPlay 和 Android Auto 需要汽车制造商支付许可费用，但这笔费用可以在大规模生产中分摊。拥有仅限 CarPlay 的信息娱乐系统的可能性很小，因为汽车制造商确实需要为当今汽车的高科技设备配备自己的界面。

说实话：CarPlay 是现代汽车最棒的功能之一。它简化了驾驶，通过大大减少学习曲线来减少人们的注意力，而且更加方便。福特正在拥抱它。