一家新的电动超级跑车公司旨在填补汽车市场中存在的小批量、精品、优质电动超级跑车的空白。让我们来认识下Laffite Automobili 计划推出的五款小型精品电动超级跑车系列的前三款车型。虽然制造这样一系列汽车的想法是全新的，但公司的人才却流传着熟悉的气息。例如，创始人 Bruno Laffite 本人就是一名职业车手，也是 Jacques Laffite 的侄子，Jacques Laffite 曾六次获得 GP 冠军，前 Ligier 和 Williams F1车手。

所有五辆车都是由 GFG Style 设计的，GFG Style 由 Signore Giorgetto Giugiaro 和他的儿子 Fabrizio 创立。无论如何，回到闪亮的新车型来看下。目前关于这一系列突破性新车的技术细节还很薄弱，但我们被告知这些车是全电动的。在一个真正的新举措中，我们被告知他们将配备一个“革命性的音响系统”，与电动马达一起，旨在复制旧赛车引擎的美妙声音。

每辆车——受赛车启发的“LM1”、具有浮动车顶线的“Barchetta”和“Atrax”（我们认为以前称为 Zarooq）——将以非常有限的数量制造。“在 24 到 26 部之间，”我们被告知。那么，25部？

“我们的主要目标是创建一个将赛车运动大家庭聚集在一起的品牌，”Laffite Automobili 联合创始人 Pascal Cohen 解释道。“这是独一无二的，具有历史意义的。这就是为什么我立即下定决心不生产一辆汽车，而是生产三辆汽车，并立即创造出这一非凡的产品系列。“我们目前是唯一提供这三种类型汽车的公司，”他补充道。