全球汽车座椅和电子电气技术企业李尔公司宣布完成对依博（I.G. Bauerhin，以下简称IGB）的收购，进一步扩展其车载舒适系统在全球的技术版图。

IGB总部位于德国格伦道-罗滕伯格（Gruendau-Rothenbergen），是汽车座椅加热、通风、主动冷却、方向盘加热、座椅传感器和电子控制模块相关产品的私营供应商，在全球7个国家的9家制造工厂拥有4600多名员工。

未来，IGB的产品将提升李尔的温控舒适系统产品组合，打造出结合高效加热、通风、主动冷却、腰部支撑与按摩等先进技术的座椅工艺。

“收购IGB是李尔开发和整合汽车座椅温控舒适系统综合战略的最后一块拼图。”李尔总裁兼首席执行官Ray Scott说，作为全球最具垂直整合能力的座椅供应商，李尔拥有设计和制造世界上最先进、最高质量、最佳性能整椅系统的独特能力。“我们正致力于进一步降低汽车座椅的重量、复杂性和总成本，同时更快地响应客户需求。”

2022年5月，李尔宣布签署最终协议，以1.4亿欧元的价格，在无现金和无债务的基础上收购IGB。

这是李尔在过去两年中为增强其温控舒适系统产品组合所进行的第二次收购。2022年2月，李尔收购了康斯博格汽车绝大部分的内饰舒适系统业务部，后者是汽车座椅按摩和腰托，以及座椅加热和通风产品的供应商，在全球三大洲的4个生产设施和4个技术中心拥有3800多名员工。

“对于温控舒适系统在内燃机和电动汽车领域的应用，客户需求正从入门级过渡到高端豪华级别。我们还看到将温控舒适系统扩展到第二排座椅的应用需求。”李尔执行副总裁兼座椅业务总裁Frank Orsini说，“我们非常欢迎IGB团队加入李尔大家庭，并期待他们为李尔带来专业的知识和能力。”