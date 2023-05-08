根据Omdia最新智能手机出货报告，2023年第一季度的出货量总计为2.69亿台。同比下降了12.7%，环比下降了11.1%。三星和小米两个品牌跌幅较大，分别同比下降18.3%和22.0%，而苹果的出货量与2022年第一季度持平。

尽管三星本季度同比跌幅较大，但是它仍然以6000万台的出货量，排名全球智能手机出货量第一。三星本季度环比小幅增长了3.2%，其每年第一季度发布Galaxy S系列新品季，这个增长幅度相较以前同期还是不够。与2022年第一季度相比，其对苹果的领先优势有所下降，2022年同期比苹果多1800万台，而今年第一季度仅多出300万台。因此，其市场份额也从24%下降到22%。

在去年苹果在经历传统第四季度拉货之后，今年第一季度的出货量回归至正常水平。苹果本季度出货量为5700万，与去年同期持平，同比略增0.1%，但季度环比下降了23.5%。尽管如此，由于所有其他品牌的出货量下降，苹果的市场份额逐年增加，从2022年第一季度的18%增加到2023年第一季度的21%。苹果似乎比其他品牌更好地经受住了经济风暴，并从截至2022年第四季度的连续八个季度/两年的同比增长中恢复过来。

“由于去年12月富士康郑州工厂的生产中断，苹果公司无法为最重要的销售季节、圣诞节和年底提供足够的产量。因此，苹果公司的部分生产被推迟到今年第一季度。为了清理中国等主要市场的库存，今年年初，该公司降低新款iPhone的售价进行促销。这导致第一季度出货量的同比增长率与其他品牌相比表现相对较好。苹果公司在第一季度对新款iPhone的价格促销非常不同寻常。这似乎是一种降低库存的策略，为预计今年上半年低迷的智能手机市场做准备。” Omdia高级研究经理Jusy Hong表示。

“在最新发布的iPhone14系列中，ProMax的销量最高，其次是Pro机型。这似乎这两款机型受益动态岛显示屏的应用，以及受经济衰退影响相对较小的高收入阶层的稳定替代需求。” Jusy补充道。

小米出货仍然稳居全球出货第三位，但相较其他的中国品牌，其面临更严峻的市场挑战，部分国际市场的整机库存问题以及主要的出货单体市场——印度的需求持续疲软都是导致本年第一季度出货量下降的重要原因。该公司在2023年第一季度的出货量为3100台，同比下降22%，季度环比下降8.1%。中国另外两大公司OPPO和vivo也出现了下滑，但降幅远小于小米，分别下降了2.2%和11.2%。

OPPO在2023年第一季度的出货量为2700万，vivo为2100万。因此，小米对OPPO集团的领先优势缩小，已从2022年第一季度的1200万下降到2023年第一季度仅400万。小米的市场份额也从13%下降到11%，而OPPO的市场份额从9%上升到10%。

虽然传音和荣耀在上一季度成功抵御了市场的状况的负面影响，但是本季度都遭遇了同比大幅下跌。传音在最近一个季度的出货量仍然位居全球第六，达到1300万台，但同比下降15.4%，比上一季度下降24.9%。自去年下半年以来，由于通货膨胀问题严重削弱了超低细分市场的购买力，传音也面临了库存问题，如非洲、巴基斯坦、孟加拉国，这是Transsion Holdings的主要市场，但同时，传音也正在积极开拓其他国际市场，并在菲律宾、印度尼西亚和拉丁美洲国家等地区实现良好增长。

同样，自2021下半年的惊人增长以来，Honor的出货量已降至最低水平，下降了26.3%，至到1100万。由于零售市场的需求下降，Honor在去年年底也出现了库存的问题。

Realme的出货量同比下降幅度最大，从2022年第一季度的1500万台下降到2023年第一季度，下降了43.8%。与上一季度相比，该公司的出货量从1100万台下降了27.4%，排名下降至全球第九。因此摩托罗拉已升至第八名，其出货量下降幅度较小，2023年第一季度销量为1100万台，比2022年第一季度的1200万台下降了12.5%。

“相对了其他品牌，大部分中国品牌正在经历更坏的市场环境，这种更大的降幅是在国内市场和印度萎缩以及其他的新兴市场需求陡然下降的背景下发生的。尤其是Realme，由于其产品系列主要处于低端价格段，因此其需求比聚焦在更高价格带的智能手机品牌更具弹性，因此可能会受到更大的打击。” Omdia首席分析师李泽刚表示。

国内市场的需求不振也打击了华为的复苏计划，在从2021年第四季度到2022年第三季度的一年增长之后，华为的出货量连续两个季度萎缩。无论如何，与一年前相比，华为现在的处境相对更好，2023年第一季度的出货量为650万部，比2022年第一季度560万部智能手机的出货量增长了14.3%。

Jusy总结道：“正如Omdia预测的那样，智能手机出货量再次下降，少数预计会季度环比增长，这样的数据令人失望，尤其是三星的S23系列推出后。智能手机行业面临的主要问题仍然是通货膨胀，以及由此造成的工资和经济紧缩的经济问题。高库存水平的问题正在缓慢解决尽管消费者需求偏弱，但这一问题的持续时间比预测的要长。我们的预测显示，智能手机市场很可能会在2023年第二季度触底，然后从今年下半年开始复苏。”