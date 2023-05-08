上海泰楚生物技术有限公司（泰楚生物）完成A轮融资，融资总额近4亿元人民币。本轮融资由IDG资本领投，上海科创基金、君桐资本、上海生物医药基金、博荃资本、中鑫资本、翱鹏投资，杏泽资本、沂景资本、卢拉资本、芯航资本、时节创投跟投。这是泰楚生物在获得泰福资本和临港生命蓝湾基金近3亿元天使轮及pre-A轮融资后又一次完成的超募融资。

泰楚生物是一家领衔新药非临床研究到CDMO生产的企业，可为各类新药研发和生产提供量身定制的单一及组合业务板块的CRO+CDMO技术服务。公司位于上海临港新片区，泰楚生物旗下有四家子公司：泰槿生物、泰澧生物、泰禛生物及泰霁生物，专注于不同专业领域，提供生物医药非临床成药性评价（CRO）、抗体药物发现（CRO）、抗体药物工艺开发和生产（CDMO）、高端制剂递送系统开发及生产（CDMO）、小核酸工艺开发及生产（CDMO）等服务。

泰楚生物董事长马璟博士表示：非常感谢各投资机构对泰楚生物的高度认可和信任。随着新一轮融资的完成，泰楚生物将形成对各类候选药物（尤其是生物技术药物和前沿药物）从药物发现到CDMO的新药专业定制化非临床研究服务平台，我们将秉承“崇德求真，成就客户”的理念，建设成为国内领先、国际一流的高端技术服务性企业，助推中国生物医药产业的跨越发展。

IDG资本表示：IDG资本长期信任并且高度看好马璟博士带领的泰楚团队在创新药领域的行业眼界、洞见及高度的责任心与高效的执行力。泰楚生物及旗下子公司在最短的时间内打造了领衔新药非临床研究到CDMO生产的专业化、定制化服务平台，并为大量优质客户交付了高质量的服务，得到了新药研发团队的高度好评。我们相信泰楚生物会成为中国创新药CRO+CDMO行业的领军企业，立足中国，服务全球，助力整个创新药行业的发展。IDG资本会持续陪伴泰楚生物的发展，从而支持优秀医药企业的新药研发。