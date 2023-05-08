Tesla Semi 已开始投入使用，但卡车数量有限。对于那些一直对电动半挂卡车真正能力感到好奇的人来说，终于有了答案。百事可乐将其一辆卡车参加一项活动，该活动将在数百英里的最大有效载荷下测试卡车。

Run On Less是一项卡车运输行业盛会，展示了货运技术的进步和当前卡车运输产品的测试效率。在接受《汽车新闻》采访时，百事公司的可持续发展和技术总监 Amanda DeVoe 表示，百事公司将采用其 Tesla Semi 并“努力运行”。手头的挑战是最大有效载荷牵引测试，往返行程可达 500 英里，以探测 Tesla Semi 能力的最大性能，这些能力大多保密。

DeVoe 希望展示卡车的性能，同时将其与其他 8 级内燃卡车进行比较，以获得更多关于在更困难的条件下的效率和寿命的数据。目前尚不清楚特斯拉是否已正式批准卡车在此次活动中的使用，但如果百事可乐在不希望卡车参加的情况下直接违背特斯拉的意愿，那将是不寻常的。特斯拉现在有可能准备分享更多信息，并利用此次活动展示其最新进展。它最后声称每英里的效率略低于 2 kWh，这对于半挂卡车来说是非常高效的。

最后，Tesla semi 正在卡车运输领域接受真正的考验。而且数据会公开给大家知道。这可能是在独立环境中对电动半挂卡车进行的首次真实测试之一，数据肯定会令人着迷。