据报道，当地时间上周四，美国白宫举行“人工智能创新前沿”会议，并邀请微软、谷歌、OpenAI等多家知名AI研究公司的CEO参会，但近日加大AI投资的Meta首席执行官马克·扎克伯格未收到邀请。

目前，世界各地的监管机构已开始审查这项新技术。

一位白宫官员表示：“本次会议聚焦的是目前在AI领域，尤其是AI消费品方面处于领先地位的公司。”

近几个月来，围绕AI的竞赛明显提速。去年11月，OpenAI研发的ChatGPT引发了与谷歌等科技公司的激烈竞争，后者为跟上竞争步伐，于今年2月发布了与OpenAI抗衡的聊天机器人Bard。

Meta已加快进军AI领域的步伐。今年3月，扎克伯格曾表示公司“最大的一笔投资是推进AI”，但缺乏面向消费者的人工智能产品让Meta在该领域的知名度较低。

今年2月，该公司向研究人员介绍了大型语言模型LLaMA，这个模型类似于作为OpenAI的生成式人工智能聊天机器人基础的GPT-4模型。

一些分析师对扎克伯格对该公司人工智能的投入之大表示担忧。Meta已经购买了大量英伟达的芯片用于训练新的生成式人工智能模型，每个芯片的价格约为1万美元。