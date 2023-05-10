5月10日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，并在澳门威尼斯人金光会展中心正式拉开序幕。

在首日于威尼斯人剧院举行的开幕式上，BEYOND组委会邀请到了亚洲基础设施投资银行行长兼董事会主席金立群先生；中国科协副主席，中国科学技术大学常务副校长、教授，中科院量子信息与量子科技创新研究院院长，中国科学院院士，发展中国家科学院院士潘建伟；中国银保监会首席顾问、香港证监会前主席、香港特首经济高质量与持续发展顾问沈联涛；新加坡国立大学李光耀公共政策学院创院院长、联合国安理会前主席Kishore Mahbubani；阿里巴巴集团联合创始人兼董事会执行副主席、NBA布鲁克林篮网队、WNBA纽约自由人队拥有者蔡崇信先生齐聚BEYOND Expo 2023，围绕BEYOND Expo 2023的开幕式主题—“What’s Next？”，立足产业发展浪潮和科技创新前沿，一同畅谈了全球科技创新的未来。

在开幕式的主题演讲环节，亚洲基础设施投资银行（AIIB）行长兼董事会主席金立群先生呼吁公共和私人资本作出更多努力，为新的基础设施项目提供资金，以支持在后疫情时代发展数字化和可持续的亚洲经济。

“数字基础设施正迅速成为构建一个平衡的后疫情世界的重要工具之一，它能使人们保持联系、使社区富有活力，”金立群如是说道，并强调资本投资在缩小数字鸿沟和改善公众生活中的重要作用。

以下为金立群演讲内容译文（经整理编辑）：

非常高兴能在澳门与大家一起参加BEYOND Expo 2023。在过去的三年里，澳门与其他城市一样，一直在努力应对新冠肺炎疫情。

鉴于澳门经济的特殊性，新冠肺炎疫情的挑战对澳门来说尤为艰巨。但是，这种严峻的形势也可以说是不幸中的万幸，因为澳门已经加倍努力，发展多样经济，以实现可持续发展。我相信，在未来，澳门将创造更多具有强大推动力的增长引擎。请允许我向澳门特区政府和澳门人民表达我最良好的祝愿。我祝愿你们一切顺利。

珠江三角洲地区是连接整个亚洲的天然枢纽。长期以来，有雄心壮志的人、有胆识和决心的人以及有创新能力的人，一直被这个地区的动态活力所吸引。因其得天独厚的地理位置，该地区成为发展的焦点。它在催化和推动经济发展方面发挥了关键作用，使数以亿计的人摆脱了贫困，实现了经济繁荣，也促进了中国周边地区的强劲增长。

对于那些对亚洲基础设施投资银行不甚了解的人，我想利用这个机会向你们介绍。七年前，亚投行由中国国家主席习近平发起，成立之初有57个创始成员。现在，亚投行覆盖了160个经济体，拥有1000亿美元的资本，为未来的可持续基础设施提供资金。我们代表着北方和南方，东方和西方，以及发达国家和发展中国家。我们按照全球治理的最高标准运作，目前已获得AAA信用评级。

在BEYOND国际科技创新博览会上，我看到的是一个更具金融包容性的亚洲的梦想。我看到一个可以更好地获得金融服务的亚洲，这可以使人们通过获得信贷来投资教育，为经营企业购买保险，以及抵御气候变化的冲击，从而摆脱贫困。这是一个具有金融包容性的亚洲的梦想，所有的人都能够创造收入并改善他们的生活质量。

没有单一的解决方案或灵丹妙药能够在亚洲这个多样化的地区实现这一梦想。由于人均 GDP 和人口规模存在显著差异，加上令人眼花缭乱的文化、语言和宗教多样性，了解每个本地市场中影响金融准入的独特偏好和障碍至关重要。这种理解将使我们能够促进教育、健康和生计方面的进步。

我们也认识到，有一个关键制约因素影响了亚洲的金融包容性，实际上也影响了人们对科技产品的获取，那就是数字接入。数据和宽带已经成为基本的必需品，为经济提供动力，是我们现代生活运作必不可少的血液。数字基础设施正迅速成为构建一个平衡的、疫情后时代世界的最重要的工具之一，使人们保持联系，使社区富有活力。

出于这个原因，亚投行从另一个角度出发进行基础设施建设。我们超越了传统的物质基础设施，如道路、港口、机场或发电站，而发展更多通信、数字、教育和卫生基础设施，或任何为实现更可持续的社会和支持亚洲数字经济增长开辟新机遇的基础设施。

我们亚投行针对数字基础设施的两个方面进行投资。首先是支持数字经济扩张的基础设施建设。例如，5G信号塔、光纤电缆和数据中心，这些对于缩小数字鸿沟和确保更公平的经济增长至关重要。第二是将现有的基础设施数字转化为智能基础设施。我们考虑的不仅仅是信号塔和数据中心，还包括智能城市、智能道路和智能车辆。我们以更全面的方式构思数字基础设施，为改善整个亚洲的金融准入做出了努力。

鉴于目前的严峻挑战，私人资本也可以为实现减少亚洲数字鸿沟、提高金融包容性这一使命做出贡献。公共资本和私人资本必须共同努力，发挥各自的优势。我们专注于扩大亚投行的影响，以实现这一愿景，同时寻求各种机会，将更多的私人资本用于基础设施投资。

道阻且长，但亚洲的科技体系已经显示出金融包容性的初步意识和实际好处。现在，我们的共同责任是充分发挥潜能，确保实现一个更加繁荣、公平的亚洲。七年前，亚投行成立时，国家主席习近平说，这个银行必须按照尽可能高的标准和最好的国际惯例来运作。我们遵循习近平主席的指示，这就是为什么我们得到了世界的认可。感谢倾听。