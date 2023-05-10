5月10日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，并在澳门威尼斯人金光会展中心正式拉开序幕。

在首日于威尼斯人剧院举行的开幕式上，BEYOND组委会邀请到了亚洲基础设施投资银行行长兼董事会主席金立群先生；中国科协副主席，中国科学技术大学常务副校长、教授，中科院量子信息与量子科技创新研究院院长，中国科学院院士，发展中国家科学院院士潘建伟；中国银保监会首席顾问、香港证监会前主席、香港特首经济高质量与持续发展顾问沈联涛；新加坡国立大学李光耀公共政策学院创院院长、联合国安理会前主席Kishore Mahbubani；阿里巴巴集团联合创始人兼董事会执行副主席、NBA布鲁克林篮网队、WNBA纽约自由人队拥有者蔡崇信先生齐聚BEYOND Expo 2023，围绕BEYOND Expo 2023的开幕式主题—“What’s Next？”，立足产业发展浪潮和科技创新前沿，一同畅谈了全球科技创新的未来。

在开幕式的主题演讲环节，中国银保监会首席顾问、香港证监会前主席、香港特首经济高质量与持续发展顾问沈联涛呼吁拥抱范式转变，同时探索哲学、技术和合作在变化世界中的相互作用。

“感谢实体和数字形式的技术，如今我们的思维已经极大开放。这种开放，很大程度上归功于人工智能革命和ChatGPT，它们不仅带来了极佳的机会，也带来了极大的威胁。”沈联涛说。

以下为沈联涛演讲内容译文（经整理编辑）：

我很荣幸来到澳门，感谢杰森，参加BEYOND Expo的这个重要展会。我很高兴，尊敬的演讲嘉宾们，包括我非常好的朋友，亚洲基础设施投资银行行长金立群，都谈到了金融和亚洲基础设施投资银行的作用。

前面的发言人讨论了量子物理学，不幸的是，这有点超出了我的专业知识，但与我对我们今天面临的挑战的思考相一致。谈到接下来的事情——我们真的需要思考今天的系统出了什么问题，把它当作一个整体而不是部分。

系统不平衡的原因之一，是不同部分的不平衡。如果你的范式，或者说你思考问题的方式只是部分的，你就无法解决问题。一个系统的关键部分是什么？正如前面的发言人所提到的，很多都是量子思维，这是爱因斯坦作为先驱在科学和技术领域所拥有的。

我们都已经明白，在一个系统中，有四个关键部分。第一个是meta或我们思考一切的方式。它是范式，这也是我想讨论的内容。接下来，我们深入研究宏观或大局。在经济学中，它被称为宏观经济学，而微观经济学包括细节。这种宏观和微观之间的联系是巨大的，包括机制。来自阿里巴巴的蔡崇信将谈论平台和连接宏观政策和微观的机构。然而，如果我们真正看任何系统，最重要的是世界观或思维。

500年来，世界一直由西方主导。西方有一个范式，从世界的一小部分扩展到其它地方，但这个范式现在被动摇了，因为我们看到人类层面的不平衡，这包括社会不平衡、社会不平等、人们快速老化和地区差异。有富裕强国，也有贫穷弱国；有快速增长的经济体，也有缓慢增长的经济体，还有一些失败的经济体；因此，人类方面是严重失衡的。

同样，气候变暖是关于行星的不平衡。有行星的不平衡和人类的不平衡，但行星的不平衡是因为人类走得太快了。那么，有什么解决办法呢？正如之前的所有发言者所说，技术是我们面临的许多挑战的解决方案，正如习近平主席所说，技术创新是立足市场的一个重要出路。什么是技术？技术是人类知识的累积。

这就是为什么所有领导人都强调，澳门是世界增长最快的地区，也就是在东亚地区占有核心地位。今天的中国和印度占了2022年全球经济增长的一半。我们这些身处繁荣的东亚中部和东北亚的人，决不能忽视以东盟（东南亚国家联盟）为代表的东南亚。东盟有7亿人口，是中国和印度人口的一半，地理面积是中国的一半，比印度大三分之一，并且（人口）每年以5%到6%的速度增长。

北亚，例如日本，可能以2%的速度增长。中国的增长率为4%，但7亿人的增长率为5%至6%，在这十年中，将以近7%的速度增长，如果我的预测正确的话，近8%，原因是大量的资金会涌入这个地区。大湾区作为一个重要的平台，起着至关重要的作用，并塑造了我们对其范式的思考。

我们应该考虑哪些其它范式？前面的发言人讨论了量子物理学。量子思维是古老的中国和印度思维，它关注的是整体。我们都是系统的一部分，不能说你是坏的，或我是好的，因为我们在一个系统中。这也强调了前面的发言者所指出的技术合作的重要性。我们必须进行合作，而我们如何合作不仅取决于范式，也取决于平台。

这就是为什么BEYOND Expo是一个很好的平台，因为通过技术，我们不仅能够面对面交谈，分享彼此的公司信息、美味的食物和丰富的文化，而且我们还能够通过数字方式来实现。感谢实体和数字形式的技术，如今我们的思维已经极大开放。这种开放，很大程度上归功于人工智能革命和ChatGPT，它们不仅带来了极佳的机会，也带来了极大的威胁。为什么这么说？因为那些能够利用技术的人将享受更好的收入和未来前景。但那些不了解技术的人则有落后的风险。这种不平衡是我们当下面临的最紧迫挑战。我们如何才能确保教育超越少数特权阶层，使大众有能力了解我们世界的新挑战？我们如何能以系统的方式相互合作？而在这里，我想再次借用中国古代的思想。

例如，如果我们思考人类，根据中国现代科学之父钱学森的说法，我们是巨大的、开放的、复杂的系统。如果一个人是一个开放而复杂的系统，他与其他80亿人一起生活。这就是一个系统中的系统，反映了《道德经》和《易经》的概念。我们认识到，我们生活在一个不断变化的世界中。变化是永恒的，但我们仍然没有改变。新思维是理解如何从简单到复杂，再回到简单。在试图理解量子物理学时，我突然发现，它其实是中国和亚洲的古老哲学。

有了这种哲学思维，我们就能更好地看到世界是不平衡的。亚洲在增长的同时也在老化。我们如何利用自己的智慧并结合新技术来驾驭这个新世界？我们必须为自己思考，因为在面对挑战时，这样做是至关重要的，这就是我们今天的处境。

我很荣幸能参加这次讨论。我希望在小组讨论中，我们能够探讨东方、西方、南方和北方如何能够共同合作，为人类和地球创造一个更繁荣的未来。

非常感谢各位！

编辑 by Steven Lee