5月10日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，并在澳门威尼斯人金光会展中心正式拉开序幕。

在首日于威尼斯人剧院举行的开幕式上，BEYOND组委会邀请到了亚洲基础设施投资银行行长兼董事会主席金立群先生；中国科协副主席，中国科学技术大学常务副校长、教授，中科院量子信息与量子科技创新研究院院长，中国科学院院士，发展中国家科学院院士潘建伟；中国银保监会首席顾问、香港证监会前主席、香港特首经济高质量与持续发展顾问沈联涛；新加坡国立大学李光耀公共政策学院创院院长、联合国安理会前主席Kishore Mahbubani；阿里巴巴集团联合创始人兼董事会执行副主席、NBA布鲁克林篮网队、WNBA纽约自由人队拥有者蔡崇信先生齐聚BEYOND Expo 2023，围绕BEYOND Expo 2023的开幕式主题—“What’s Next？”，立足产业发展浪潮和科技创新前沿，一同畅谈了全球科技创新的未来。

在开幕式的主题演讲环节，阿里巴巴集团联合创始人兼董事会执行副主席、NBA布鲁克林篮网队、WNBA纽约自由人队拥有者蔡崇信先生结合现阶段以生成式人工智能为代表的新兴技术，对数字娱乐产业的当下和未来进行了相关分享和展望。

以下为本次演讲全文译文（经整理编辑）：

尊敬的各位来宾。我非常荣幸地站在你们面前，谈论“未来”，谈论“What’s Next？”的话题。

当Jason邀请我做这次演讲的时候，我想到了一些不仅能够影响世界同时也能影响澳门的影响点。

澳门特首非常希望将澳门的经济构成从单一的博彩业转变为娱乐、内容、医疗健康、可持续以及消费等方面。我认为这会是一个非常有趣的影响点，这点我稍后会做解释。

第二个影响点是当下科技世界正在发生的事情，比如去年底对外问世的ChatGPT，这种生成式人工智能技术几乎让所有人为之着迷。以前，人工智能被用于帮助我们分辨猫和狗、黑色和白色的区别，现在，它已经可以像人脑一样产生内容，非常积极地生成新的信息。所以，生成式人工智能将是我要去谈论的另一个重要影响点。

第三件事在我的业务中有着非常重要的地位。如外界所见，我们从事的在线零售电商业务是中国经济中不可忽视的一部分，尤其是就通过消费帮助中国经济增长方面而言。

当前，我国的消费规模约占GDP总量的40%。随着时间的推移，我们希望通过消费来帮助国家经济增长。然而，我们目前的做法主要是网上购物。或者说是买东西，买实质的产品。但我将要讲的是一些更内在的，当然这并不是指实体经济要是虚拟的。

我认为，在整个消费经济方面，拥有精神上的幸福感是非常重要的。所以我的演讲会综合这三个方面的因素：包括澳门的发展方向，人工智能的发展方向和消费的发展方向。而我要讲的正是数字娱乐。并且因此，我们也要去重新定义数字娱乐。

以拍电影为例。在拍电影的时候，会出现很多问题。比如，我们必须去决定选谁来参演。但无论是男演员还是女演员，人无完人，而且他们也都非常难以管理——请相信我，我管理着一只篮球队，球员是非常难管理的。而在好莱坞，管理人员也是一件非常困难的事情。

后勤是这其中的另一个问题。当你想拍摄一个大场景的时候，你必须要去现场。后勤则需要涉及到相当多的成本和移动工作。最后是拍摄的后期制作。如果你已经完成了拍摄，但是你想去做出一些改变调整，这就会是非常难以去解决的事情，所以这里的改变也是行业痛点的一种体现。不过，我们可以看看技术和未来能够通过哪些手段来解决这些问题。

Lily是一位“数字演员”。她是我们创造的一个数字人格，不是一位真实的人物。通过数字化，我们可以把棒球这样的非常美国化的运动与一些来自中国的运动元素结合起来——这是以中国女演员的形象制作的，然后我们把这两者融合在一起，形成一个非常具有中国特色的美国场景，帮助MLB进行宣传。并且事实上，这也是我们同MLB展开的一笔生意合作。

当我们创建这个三维脸模时，我们花了大约一个月的时间。但如今，如果你使用生成式人工智能技术，创建这个模型大约只需要一周。这是一个非常有趣的地方，因为它已经在某种程度上取代了人类。现在，你不必同真正的人类进行表情管理。另一方面，Lily也已经是公司的一种数字资产，她属于这个电影制作公司，并且实际上来看，她会是经纪人的一种体现。我认为，就我的NBA球队而言，接下来，NBA或许会这么来找我们，说，“嘿，我们可以用你的Lily帮助宣传这些主角么？”在我看来，这已经为创造这个角色的人赋予了一种延续，而这个人无疑可以在这个角色的基础上进行衍生发展。

接下来是后勤。我们现在所看到的是一个数字工作室。传统上来说，绿幕会是创作演播室制作户外场景的一种常见方式，让演员站在一个空的舞台上，背后是绿色屏幕，然后去做出一些表演动作。

但现在，有了LED幕墙之后，我们可以用很少的空间打造一间工作室。我们在北京有一个大约2000平方米的工作室，可以处理一切需求。事实上，你可以用LED幕墙创建场景。我们有几十万个场景，可以预先创建并把它放到幕墙上。这使得拍摄电影变得非常容易。因此你也就不必亲临现场。比如说，这里，我们的演员实际上是在屏幕前表演，但也是被放到他们试图讲述的故事的环境中，而不是站在绿幕前。在这个环境中，他很容易就能进入演戏氛围。

然后我想谈谈制作方面的问题。如果你打造了一档实体性质的节目，但你想对其中做出一些（效果）改变，我们可以看到会有一些后期制作工具能够让它变得更虚拟化。而这些工具在实际上会是在让其生产和整个后期制作过程变得更加大众化。就像你可以在抖音或者TikTok上随时做到这点。

最后是生成式人工智能。营销与宣传会是打造一款电影的最后一环。在做这些工作时，你会去制作一些宣传海报。而如今，在使用了生成式人工智能技术之后，你可以在非常短的时间内生成这些所需内容。《长空之王》是阿里影业投资的一部优秀的电影，它在不久前的劳动节期间上映。我们（已经用生成式人工智能技术）生成了演示文档中的这些海报，并以非常低的成本在全国各地投放。而这些就是我想与你们分享的关于未来的所有内容，也期待大家去看这部电影。