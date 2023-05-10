5月10日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2023）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，在本届BEYOND Expo 上，Kickstarter中国区战略代表及高级顾问彭奕亨在展区Lounge II带来了主题分享，介绍了Kickstarter作为“中国创新型产品品牌的全球化放大器”所做出的努力。演讲聚焦Kickstarter在华人社区的表现。

Kickstarter于2009年4月在美国纽约成立，是一个专为具有创意方案的企业筹资的众筹网站平台。其致力于支持创新性、创造性、创意性活动，通过网络平台面对公众募集小额资金，让有创造力的人有可能获得他们所需要的资金，以便圆梦。

彭奕亨首先简单介绍了“众筹模式鼻祖”Kickstarter的一些基本情况。迄今为止，平台累积筹集金额近73亿美元，总用户量超3亿，月访问量则是超过了2000万。

从2021年开始，Kickstarter每年会在深圳举办一次大型聚会，与会者大多是真正想在平台上干实事的人。彭奕亨说，整个Kickstarter中国社区高度聚集了来自大湾区成千上万的人、成千上万的公司，他们正在努力打造全球创新驱动的品牌和技术创业公司。

彭奕亨谈到，Kickstarter是一家全球公共利益公司，并不是一家有限公司。它不是非政府组织，更像是一家不追求利润最大化的公司。“若想在 Kickstarter 上获得成功，你必须追求真正的价值。与其只是用营销手段，再用广告试图让人们在短时间内购买，不如挖掘出产品的真正价值，”他表示。

创业公司从Kickstarter开始，其实就是换个角度，从新角度思考成功的产品、社区、商业成就、用户价值之间的关系，“因为有时候你的产品可能听起来真的比较昂贵，就可能只有100个人赞同它、支持它。但他们对你的产品粘性较大，而且在其中非常活跃，想要更多地帮助你。还有一些产品获得了数十万的追随者和支持者，这些都是成功的产品。对于大多数人来说，他们以销售多少单位或赚多少钱来判定成功与否。”相反地，彭奕亨认为应该从客户、支持者对你公司产品的满意度以及可购买的价值来定义成功。

他认为有一定概率可以做出好项目来对抗其它产品。从用户的角度来看，内容也是产品的一部分。“你必须找到自己的战略路径，因为不同的产品会有不同的侧重点。有些产品分配给KOL用于宣传，有些会直接去打广告，有些只会在论坛上发帖宣传——他们甚至不会花费任何资金在宣发上。”

彭奕亨分享道，华人社区的整体融资规模首次超过1000亿美元。中国正在成为全球Pre-Launch（预发布）市场中融资最多的国家。“我们认为所有品类都会有机会。不仅仅是机器人产品，不仅仅是超火爆的核心技术产品。设计驱动的产品同样有机会。”

有更多面向消费者的产品导致了这种增长。2022年Design&Technology（设计与科技）类目中，超200万美元的中国项目占比为12/18，而Top 50项目（门槛约74万美元）中，光是来自中国的项目就有22个。

其它数据方面，2023年第一季度，中国（包括港澳台地区）项目总众筹额超3000万美元，相比去年同期增长63.85%。

彭奕亨在演讲最后表示，中国整个创新产品品牌全球化生态持续保持着高速而优质的发展，但中国品牌的全球化进程仍处于借助产业优势和工程师红利的早期阶段。末来可期，大有可为。

“对每一个致力于发展全球化品牌的老板来说，一次Kickstarter都没上过的人生是不完整的。”彭奕亨这么说道。