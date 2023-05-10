极飞科技在 BEYOND Expo 2023 上展示了 P100 Pro 农业无人飞机。该无人机由电力驱动，能够帮助农业生产者以更高效、轻松、环保的方式，完成播种、施药、撒肥等农事作业活动。相比于上一代产品 P100，P100 Pro 对载重、效率、操控、稳定性等多方面进行全方位升级，为用户带来更精准高效、简单易用、轻松便捷的农田使用体验。

今年，为了满足更多样化的用户需求与应用场景，极飞科技打造了新一代极飞 P100 Pro 和 V50 Pro 2023 款农业无人飞机，拥有更高的作业效率和更灵活的操控方式，从结构到系统进行了全面升级。大载重，高效率，全新进化的 P100 Pro 拥有 50 公斤有效载重、最大 22 升/分钟喷洒流量和 150 公斤/分钟播撒推料速度，让 P100 Pro 的大田植保与播撒效率每小时可达到 285 亩和 1300 公斤，帮助用户更高效地应对大地块、高频次的作业需求。

在结构设计方面，P100 Pro 除了沿用极飞首创的分体平台设计外，还采用了可折叠的四旋翼设计，收纳体积减少 70%，方便用户进行搬运与转场。此外，动力系统获得了大幅升级，拥有更强劲的动力电机和更大的螺旋桨，可支持 P100 Pro 在 13.8 米/秒的飞行速度下以 50 公斤的额定载重全速飞行，极大地提升了作业效率。

为了帮助中小农场和家庭农场实现数字化转型，建立更为高效的管理模式，极飞科技推出专为中小型农场和家庭农场服务的数字化管理平台——极农场 App ，一款集农场数字孪生、农事工作协同、农机智能管理和生产效益分析等功能于一体的数字化工具。

第三届BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2023）在澳门威尼斯人金光会展中心举行，并将主题定为“重义科技Technology Redefined” ， 围绕BEYOND三大子品牌，在三天会议期间打造可持续发展、生命科学、消费科技、国际投融资峰会！促进各个细分领域的交流，共同推进产业全面升级和变革，打造国际化的科技交流盛会！

今年BEYOND组委会将在澳门威尼斯人金光会展打造剧院会场（Stage T）、可持续发展会场（Stage S）、消费科技会场（Stage C）、生命科学会场（Stage H）、Stage O和Stage D六大舞台，此外还有两大LOUNGE及多种特色活动，多种舞台齐头并进，各具特色。