BEYOND Expo 2023将主题定为“重义科技Technology Redefined”，围绕BEYOND三大子品牌，打造可持续发展、生命科学、消费科技、国际投融资峰会，促进各个细分领域的交流，共同推进产业全面升级和变革，打造国际化的科技交流盛会。首日开幕式，在BEYOND联合发起人、澳门科技总会会长Jason Ho贺建东的主持下，阿里巴巴集团联合创始人兼董事会执行副主席、NBA 布鲁克林篮网队、WNBA 纽约自由人队拥有者蔡崇信先生；新加坡国立大学李光耀公共政策学院创院院长、联合国安理会前主席Kishore Mahbubani；亚洲基础设施投资银行行长兼董事会主席金立群先生和阿里巴巴集团联合创始人兼董事会执行副主席、NBA 布鲁克林篮网队、WNBA 纽约自由人队拥有者蔡崇信先生围绕“What’s Next？”展望全球科技创新未来的主题进行了圆桌讨论。

整个圆桌会谈围绕“东西方之间的竞争和合作，合作能产生共赢；人工智能和机器人对人类的影响；全球经济形势未来发展和机遇”展开了讨论。整体上与会嘉宾传递出一个信息和共识——基于科技和发展的平台，共同合作是未来发展的驱动力，而BEYOND Expo就是为此而来，有着巨大的助推力。

Kishore Mahbubani谈到的CIA新提法：China、India、ASEAN（东盟），融合了中国、印度、东盟的一个经济体，引起了嘉宾的兴趣。整个亚太经济地区有着庞大的人口，经济体量也不小。在这个区域内，合作是未来发展的主旋律，而基于科技这个主轴打造的平台，将会发挥巨大推动作用。

金立群先生指出，中国印度之间虽然文化上存在一些差异，也存在一些竞争，但双方都是亚太某些经济组织的成员，双方可以利用这些平台共同合作发展。天空足够大，足以让中印两国共同成长。相信人类经济及命运共同体可以共同努力，合作发展。谈到未来全球的经济形势，金立群认为人民币正在国际支付中发挥越来越大的作用。人民币将更好地与美元和其他一些货币合作，以维护国际贸易、投资和金融秩序。

沈联涛先生则表示，中国、印度、东盟有着古老的文明，西方科学技术的分享推动了经济革命的发生。在东西方之间虽然有一定的文化差异，比如西方侧重于个人、东方侧重于集体。但总体来说，可以在不同的平台上就如何找到共同点交换意见。亚洲国家面临的挑战是鼓励个人发挥创造力，勇于创新。Kishore Mahbubani对此表示认同，他认为加大亚洲国家之间的对话和合作也非常重要，当然也包括粤港澳大湾区和整个东盟之间的协同推进作用，同时也赞扬了贺建东联合发起的Beyond Expo在这个合作中所发挥的平台推力。

蔡崇信先生谈到加强人和人之间的交流和合作，应该包括多个方面，比如体育、科技和文化等，不仅仅是局限于东西方，还应该包括亚洲人之间的交流。嘉宾们也谈到越来越多人类可以完成的功能正在被人工智能取代，比如一些非常繁复的事情，而机器可以更快地进行计算，这就引发了一些担忧。

当被问及机器人和人类交流之间是否存在巨大挑战时，蔡崇信先生表示，不担心机器人和人的交流问题。人们总是说机器会变得比人类更聪明，但本质上还没有探索过人脑可以变得多聪明的事情。人脑中有亿万个神经元和连接，语法和智慧存在，人脑潜能会变得更聪明，运作能力更高。他认为我们还没有完全探索和激发人脑的发展潜力。所以今天不能断定，在某个时候，机器会变得比人类更聪明。这是另一件事。他认为复制某些人类情感和感觉是非常困难的，机器人不能取代人类，是因为机器没有人类之间复杂的人际关系以及生育能力。