BEYOND Expo 2023上我们见到了Outisan e-Wagon，这是世界上第一款多功能电动户外露营运载车，它让户外活动变得前所未有的轻松。电动助力、全地形车轮、坡道缓降控制等更多功能可以未用户提供平稳、无忧的户外体验。Outisan 专有的 FlowStride 技术可让用户在不同地形上提升力量。无刷直流电机、运动传感器和先进的控制算法相结合，随时为您提供可靠的电力。

与传统的多用途货车不同，Outisan e-Wagon 可帮助您轻松携带装备上坡。电动机使 200 磅的上坡负载感觉比 10 磅更轻。走下坡路也不麻烦，电机控制您的速度，让您在不承受腿部所有重量的情况下巡航。只需将您的手放在手柄上即可激活 FlowStride。如果您在紧急情况下需要把手放开，e-wagon 会自动刹车。按下反向控制按钮可在狭小空间内倒车。就这么简单。

e-wagon 有一个便携式、可拆卸的电池，可以轻松地滑到多功能车的前面。在家充电仅需 3 小时即可获得高达 7 英里的续航里程。准备好上路了吗? 产品的高密度橡胶轮带有独特的胎面花纹，可以轻松应对任何地形。适用于后院、公园、露营地、海滩等几平任何地方。e-Wagon 采用可立即折叠的金属框架，可在几秒钟内完全折叠，非常适合携带在车内、存放在家里，并在需要时随时展开。