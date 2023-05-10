正式推出越级影像旗舰——真我11系列，包括真我11 Pro+、真我11 Pro和真我11三款产品。本次发布会上，主打音质越级的真我Buds Air5 Pro也同步亮相。真我11 Pro+将于5月15日10点在全渠道正式开售，起售价仅1999元。真我Buds Air5 Pro将于5月31日全渠道正式开售，首销价399元。

作为新一代越级影像旗舰，真我11 Pro+行业首创2亿单镜变焦相机，在高像素、超大底、多焦段三个旗舰影像体验最重要的方面带来全面越级。高像素方面，真我11 Pro+与三星深度联合调校，搭载了目前行业最高2亿像素旗舰传感器——三星HP3超级变焦版，照片支持硬件直出的真2亿像素，实现极致清晰的细节呈现。超大底方面，配备1/1.4英寸超大底感光元件，f/1.69超大光圈，不仅实现同价位段最大底最大光圈，更带来极其出色的夜景表现。

多焦段方面，真我11 Pro+采用最新一代In-sensor Zoom传感器无损变焦技术，支持2倍无损单镜变焦，并且2倍焦段还升级了人像算法。同时，真我11 Pro+还是首款搭载4倍无损单镜变焦技术的手机，4倍变焦拍摄的解析力对比友商2亿像素机型提升242%。三个焦段拍摄不同场景，真正“榨干2亿影像价值”，以一敌三。不仅如此，真我11 Pro+还行业首发靶向变焦技术，能够识别点击区域并智能匹配构图，让拍照变得更简单、更有趣。

此外，真我11 Pro+还实现了旗舰影像硬件与功能的全面下放。SuperOIS超级光学防抖、Lonely Planet联名滤镜、超级夜景、月亮模式、手持星空模式等功能，为用户提供更多影像创作的可能性。真我11 Pro+还为用户带来了更多创新有趣的玩法，新一代街拍影像、32MP超清自拍、超级合影、一拍多得等功能，让用户能够用多种方式自由探索世界，发现生活里的更多趣味。

此次发布会上，真我还官宣了全新影像主张：越级新影像，探索更自由。真我希望通过越级影像实力，鼓励年轻人自由探索创作边界，让人人都可以随手拍大片。

除了影像越级，此次真我11 Pro系列在外观设计上也实现了质感越级新高度。realme Design Studio携手前GUCCI印花设计师Matteo Menotto将顶奢品牌的高端设计与工艺带给全球年轻人，提供日出之城、绿野之城、星夜黑三款配色。其中，日出之城的设计灵感来源于日出时分的城市街头，真我11 Pro系列的设计完美呈现了这个一天中最美好的时刻。机身背部采用高端荔纹素皮，搭配立体编织纹理和手工级立体缝线设计，在细节处彰显奢品级质感。

在综合体验方面，真我11 Pro+采用100W+5000mAh超强续航组合，带来价位段首个从适配器到手机端全链路GaN百瓦闪充。使用行业调光频率最高的2160Hz旗舰曲面屏，行业首发20000级自动亮度调节，给用户更加舒适护眼的旗舰体验。搭载天玑7050旗舰芯，还有最高12GB+1TB满级内存版本、真我旋风内存引擎、360°全方位感应增强版NFC、X轴线性马达等全面旗舰体验，打造体验越级新标准。

真我11 Pro是数字系列有史以来最强的Pro产品，采用了真我11 Pro+同款大师设计，在屏幕方面也保持了旗舰水准。真我11 Pro采用2160Hz旗舰曲面屏，支持阳光屏和20000级自动亮度调节，获得无频闪和低蓝光两大莱茵护眼认证，打造护眼天花板。此外，真我11 Pro拥有2.33mm极窄下巴，支持AI背光调节、1260Hz电竞操控引擎，还采用了自研X-touch防误触算法2.0，为用户带来全面越级的旗舰屏幕体验。

影像方面，真我11 Pro升级了具有OIS光学防抖的1亿像素主摄，支持靶向变焦、超级夜景、新一代街拍影像、超级合影等创新玩法和功能，为用户带来更多选择与创作的空间。

真我11 Pro搭载天玑7050旗舰芯，并通过了南德48个月A级流畅认证，带来出色的流畅体验。还有67W智慧闪充+5000mAh超大电池的超强续航组合、全新realme UI 4.0、杜比全景声双扬声器等，全面提升综合实力。

真我Buds Air5 Pro采用了价位段唯一的同轴双单元，11mm低音单元搭配全新6mm微平面高音单元，带来高中低频音响级原音听感。11mm低音单元采用100%高纯净度膜片，柔软的特性带来高回弹性和高瞬态响应，让低频提升30%，低音更为震撼。行业首个创新6mm微平面高音单元，由双N52钕铁硼磁铁、扁平音圈和超薄平面振膜组成，通过先进的平面振膜技术以及PEI+PEN新式复合材料，让高频延展提升到40KHz，让音乐中歌手的呼吸、转音的细节都纤毫毕现。