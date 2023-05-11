科技创新推动着社会的进步，而创新离不开资金的支持。BEYOND国际科技创新博览会作为创新生态中的组成部分，致力于关注资本动向和推进科技创新，并为两者提供一个专业化、国际化的交流平台，激发全球市场活力，帮助优秀创新项目解决资金对接难题。

5月10日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，并在澳门威尼斯人金光会展中心正式拉开序幕。

为了帮助初创企业找到更多投融资和合作机会，推动科技创新理念及产品的落地及应用，作为BEYOND DEMO DAY的重要活动之一，BEYOND Expo 2023也携消费科技专场、可持续发展专场、生命科学专场三大主题路演以及相关投融资对接会在DEMO STAGE路演会场展开了一场场精彩呈现。

BEYOND DEMO DAY三大主题路演旨在为企业与投资人之间搭建沟通的桥梁，助力企业把科技创新成果展现给投资人，以吸引更充分的发展资金。同时为投资人提供了解不同主题的产品本身及产品理念的机会，为投资决策提供更为准确的信息，降低投资风险。双方以携手合作之态、互助互利，共同推动前沿科技高质量发展。

在5月10日下午的消费科技创新企业路演&投融资对接会上，NeuroBot、他山科技、沃飞长空、格灵深瞳、大象机器人、FastCo等多家优秀初创公司在路演舞台上集中展示了其前沿科研成果。

北京矩视智能科技有限公司（NeuroBot）是本次消费科技路演项目的参演初创企业之一。该公司自主研发了机器视觉基础软件云平台，提供云端在线的字符识别、缺陷检测、目标定位、尺寸测量等功能，为开发者提供图像采集、图像标注、算法开发、算法封装和应用集成的一站式完整开发工具链，致力于成为全球用户量最多，落地场景最广泛的机器视觉开发平台。据透露，NeuroBot已经获得了包括美国SIG、韩国KIP、美国PNP、中信集团等海内外知名机构的投资，其创始团队来自清华、北大、人大等知名高校，并成功落地比亚迪、拜耳、三一重工、卡特彼勒等上千种智能制造场景。

致力于人工智能触觉感知芯片及解决方案的他山科技也为到场观众带来了其精彩路演展示。他山科技是国家高新技术企业及北京市专精特新企业。公司自主开发的全球首款数模混合AI触感芯片，同时解决了触觉多维感知信号解析以及多芯片协同感知控制的全球技术难题，已在智能座舱、智慧家电、城市数字化等多个领域广泛应用，标示着人工智能触觉感知进入产业化阶段。

本次BEYOND DEMO DAY活动也得到了包括金鼎资本、将门创投、深圳前海两仪跨境投资、宝马（中国）服务有限公司、复星领智Fosun Lead、Mbot Innovation Works、InnoSpace、高合资本、羲融善道创投、深益影响力创投、中国风险投资有限公司、beSUCCESS Media Group、Gobi Partners、海创链、礼达基金、KDDI Corporation CVC、Global Brain Corporation、信导资本、Dingxin Capital、光点资本、萬基生物醫學科技有限公司、Porsche pre-seed investment、Brinc、Mindfulness Capital、行识资本、自在空间文体投资有限公司、Kumpulan Modal Perdana、Rise Creations Pte Ltd、Samsung Venture三星创投、Kairous Capital 凯洛斯资本、Adaptive Capital Partners、NVIDIA、SOSV Orbit、华人文化产业投资基金、HK Inno Angel Fund等在内的众多投资机构及相关企业的大力支持，助力初创企业快速成长。