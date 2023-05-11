5月10日，第三届BEYOND国际科技创新博览会（以下简称“BEYOND Expo 2023”）以“重义科技Technology Redefined”强势回归线下，并在澳门威尼斯人金光会展中心正式拉开序幕。

在首日于威尼斯人剧院举行的开幕式上，BEYOND组委会邀请到了亚洲基础设施投资银行行长兼董事会主席金立群先生；中国科协副主席，中国科学技术大学常务副校长、教授，中科院量子信息与量子科技创新研究院院长，中国科学院院士，发展中国家科学院院士潘建伟；中国银保监会首席顾问、香港证监会前主席、香港特首经济高质量与持续发展顾问沈联涛；新加坡国立大学李光耀公共政策学院创院院长、联合国安理会前主席Kishore Mahbubani；阿里巴巴集团联合创始人兼董事会执行副主席、NBA布鲁克林篮网队、WNBA纽约自由人队拥有者蔡崇信先生齐聚BEYOND Expo 2023，围绕BEYOND Expo 2023的开幕式主题—“What’s Next？”，立足产业发展浪潮和科技创新前沿，一同畅谈了全球科技创新的未来。

在开幕式的主题演讲环节，新加坡国立大学李光耀公共政策学院创院院长、联合国安理会前主席Kishore Mahbubani说，“如果我们展望亚洲的未来，增长将主要由我所说的新CIA推动——这里的CIA不是指美国中央情报局，而是中国（China）、印度（India）和东盟（ASEAN）的英文首字母缩写。中国、印度和东盟国家总共有35亿人口。2000年，在这35亿人中，只有1.5亿人属于中产阶级。然而，到2020年，这一数字已经增加到15亿，在短短20年内增长了10倍，到2030年，其将增长到30亿。”

以下为Kishore Mahbubani演讲内容译文（经整理编辑）：

有一句阿拉伯谚语说：谈论未来的人即使说的是实话也会被认为是撒谎。而我们都知道，未来是不可预知的，总会有惊喜。然而与此同时，当今世界的矛盾之处在于，未来的发展会让人非常意想不到。但仍然有四个确定性会在未来十年或二十年内到来。我们可以预测即将到来的事情。因此，在分配给我的五到十分钟里，我将谈论关于未来的四个确定性，以及一个大的不确定性。

首先，四个确定性之一的第一个确定性是——21世纪将是亚洲的世纪，就像19世纪是欧洲的世纪、20世纪是美国的世纪那样，21世纪将是亚洲世纪。这将是一种正常的回归，因为再1800年之前，世界上最大的两个经济体总是中国和印度。因此，中国和印度回到中心舞台是正常的，而西方统治世界历史的200年是不正常的。

而通过一个我自己的小癖好，我发现世界实际上正在为亚洲世纪做准备，因为在2022年初，多亏了我的好朋友，我与德国出版商Springer出版了一本名为《亚洲21世纪》（Asian 21st Century）的论文集，Springer预计该书有2万次下载。但是在16个月内，该书在160个国家就有290万次下载。世界正在为亚洲世纪做心理准备。

而在这里，只是为了加强我的好友沈联涛刚刚提出的一个关键点——如果我们展望亚洲的未来，增长将主要由我所说的新CIA推动——这里的CIA不是指美国中央情报局，而是中国（China）、印度（India）和东盟（ASEAN）的英文首字母缩写。中国、印度和东盟国家总共有35亿人口。2000年，在这35亿人中，只有1.5亿人属于中产阶级。然而，到2020年，这一数字已经增加到15亿，在短短20年内增长了10倍，到2030年，其将增长到30亿。中产阶级将从这个增长中推动。所以可以确定的是，接下来是亚洲的世纪。

第二个确定性：如果说第一个是好消息，那么第二个就是坏消息。从悲观的角度预测，如你们所知，美中地缘政治的较量已经开始了，并且在未来10年内势头更甚。几周前，我刚刚在美国的波士顿大学举办了一场讲座。在那次演讲中，我们讨论了这场地缘政治竞赛的可能性，它是由地缘政治的铁律驱动的：每当出现新的头号新兴大国——如今是中国，即将超过世界头号大国；今天是美国，美国将压倒世界头号新兴大国。这就是地缘政治的铁律。而且我们已经看到了已经实施的贸易关税、已经通过的《芯片法》。此外，我敢说还会有其他措施出现。所以，这是第二个确定性。

第三个确定性，之前的发言者也提到了，那就是气候变化正在到来。它是真实的，且正在加速，而我们正在做的所有事情，我们正在创造的所有发展——我刚才提到中国、印度、东盟新的中产阶级人口的数字——他们消费的越多，社区的温室气体排放就越多。因此，这显然是我们都同意我们应该做些什么的事情，但这将是一个挑战。

而第四个确定性，就是科学和技术将继续发展和加强，这也正是我们身在此处的原因。说真的，我不是这个领域的专家。我印象非常深刻的是，沈联涛之前的演讲者——潘教授关于量子物理的演讲，我一个字都没听懂，却一直在点头。我无法理解那些方程式，我不知道你为什么谈论那些，但我知道这将导致我们在理解我们生活的世界方面有一个巨大飞跃。因此从这方面意义上来讲，我们应该期待一个充满希望的时代。

然而，这一切让我想到了我的一个不确定性。世界面临的巨大不确定性是，人类是否有足够的智慧来利用我们拥有的信息，所有积累起来的对科学和技术的理解。我们能否把这一切结合起来，拯救我们的世界、拯救我们的地球？从理论上讲，我们所有人都变得更加聪明，都上了大学。我们学习了最好的理论，经历了最好的实践，我们应该更聪明，更有能力。然而，尽管如此，最大的不确定性是人类是否有足够的智慧来实现现阶段的一切——当我们过去生活在193个独立的国家之下时，就好像我们生活在193艘独立的船上——现在全人类生活在一条船上，在同一船上的193个船舱里。如果你只是照顾我们的一个船舱，我们将无法拯救世界。我们必须把世界作为一个整体来照顾。

这就是为什么我非常高兴习近平主席提出了一个“人类命运共同体”的概念，这就是我们即将面临的事物。人类的命运休戚相关，所以建构关乎全人类命运的现实的有机的联合体，即“人类命运共同体”意义重大。如果我们不这样做，未来将是非常具有挑战性的，所以也要为不确定因素做好准备。

非常感谢各位。

编辑 by Steven Lee