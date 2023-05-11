雷诺的跑车品牌 Alpine 展示了紧凑型电动车型 A290_ß 展示车的预览。这是未来全电动雷诺 5 的运动型 Alpine 分支。雷诺 5 和 Alpine 分支的量产版本都计划于明年上市。到那时，概念车不仅应该失去名称 A290_ß 中的“Beta”，而且还应该失去构成概念的一些细节。

例如，A290_ß 是三座：驾驶员座椅在中间，后面是两个后排座椅。Alpine 自己表示：“虽然展示车的外观在本质上与后来的量产相对应，但 Alpine 在内部采用 A290_ß 的三座配置和居中的驾驶员座椅，追求一种富有远见、毫不妥协的以驾驶员为导向的概念” 换句话说：外观（例如带有 X 形灯光图形）接近标准版，而内饰则不然。在那里，目前也完全取消了屏幕，以免分散驾驶体验的注意力——这在现代量产汽车中是很难想象的。

然而，在一个方面，正如新闻稿中所强调的那样，该概念预示了未来所有电动 Alpines 的功能：在 Alpine A523 一级方程式赛车的 DRS 系统风格中，全电动 Alpines 将有一个“超车按钮” 在方向盘上——不是为了主动空气动力学，而是为了电力驱动的短暂动力提升。

Alpine A290_ß 长 4.05 米，宽 1.85 米，高 1.48 米，与其雷诺基础车型一样，是一款典型的（电动）小型车。然而，驱动可能不是：两个电动机安装在前轴上。不过，法国方面尚未提供性能数据。

到 2026 年，Alpine 将推出三款纯电动车型：2024 年，紧凑型电动车作为设计概念，可能被称为 A290 作为量产车型，2025 年，电动跨界车 GT X-Over 以及作为当前 A110 的继任者，电动跑车已经作为概念车推出。A290_ß 采用了 Alpine 品牌的经典命名方式，即 A 后跟三位数字。第一个数字表示车辆的大小。“90”代表品牌以生活方式为导向的多功能跑车，而纯粹的跑车则承载着“10”。