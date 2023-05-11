通用汽车公司今天宣布，已聘请 Mike Abbott 管理其软件团队。在负责 iCloud 软件五年后刚刚离开 Apple 的Mike Abbott 就是这个人。他之前在 Apple 的职责包括领导 iCloud 服务和基础设施，包括 iMessage 和 FaceTime。在通用汽车，Mike Abbott 将担任软件执行副总裁，直接向通用汽车首席执行官玛丽博拉汇报。

作为高级领导团队的一员，Mike Abbott 将领导一个新的集成端到端软件团队，专注于开发车辆和企业软件技术和解决方案，以及为零售和商业客户提供数字服务和功能。新成立的团队将汇集公司内部三个现在截然不同的软件功能，包括由软件定义车辆和操作系统副总裁 Scott Miller 领导的团队；信息和数字技术副总裁 Stacy Lynett；Edward Kummer，数字业务首席数字官。

当然，这一消息是在通用汽车正式放弃 Apple CarPlay转而使用基于 Android Automative 的车载软件之后发布的。通用汽车长期以来一直支持 CarPlay，它可以让司机将他们的 iPhone 连接到信息娱乐系统以控制音乐和电话。然而，这家汽车制造商正在利用从内燃机汽车到电动汽车的行业转型作为全面掌控车内娱乐体验的机会。

“我本质上是一个产品人，所以随着交通运输转型的迅速加速，我知道软件是前所未有地重新定义消费者和企业体验的催化剂，”Abbott 说。“通用汽车在这一转变中发挥着举足轻重的作用，我很高兴加入这个团队，并利用我在软件方面的经验，不仅可以利用公司面临的巨大机遇，而且可以帮助改变世界。“