通用汽车推出了其最新的业务部门 GM Envolve。目标是利用通用汽车的各个方面来创造全新的一体化用户体验，使商业和车队客户能够无缝过渡到电动汽车。

随着包括雪佛兰 Silverado EV和 BrightDrop Zevo 600 电动货车在内的多款新电动车型，加上之前的BrightDrop Zevo 400 ，组成了强大的电动车阵容。通用汽车预计这一势头将继续下去。通用汽车表示，它已经在 2023 年第一季度制造了 500 多辆 BrighDrop Zevo 600。

此外，Silverado EV 工作卡车版 (WRT) 预计将于第二季度末开始交付给首批 340 名客户。在通用汽车年度车队解决方案峰会上，北美运营总裁史蒂夫卡莱尔透露了新的通用汽车 Envolve 业务，称该汽车制造商正在重组以提供一站式商业和车队业务合作伙伴。

该业务以通用汽车的整套工具为特色，使客户能够利用公司的各个方面以实现无缝过渡，包括：

机动性：电动汽车和零件，例如 Brightdrop Zevo 和 Silverado EV WRT

能源：通过固定电池存储、集成充电、云管理和通用汽车的HYDROTEC 燃料电池技术为商业解决方案提供动力

交付：通用汽车的 BrightDrop 可实现更智能、更高效的货物移动。

洞察力：通过 OnStar 的数据驱动解决方案旨在优化业务运营，同时保护人员和资产

增长：可用的 EV 基础设施、能源、金融、技术和可持续发展咨询服务可帮助客户最大限度地提高绩效和增长

GM Envolve 将部署给包括达美乐在内的客户，该公司去年订购了 800 辆雪佛兰 Bolt EV ，成为最大的电动比萨饼公司。它的另一个业务合作伙伴 AutoZone 是最大的汽车零部件零售商，它将使用该服务来完成其即将订购的 60 辆雪佛兰 Bolt EUV，这是今年夏天即将到来的第一笔电动汽车订单。

通用汽车首席财务官保罗·雅各布森在公司第一季度财报电话会议上表示，美国财政部最近的指导意见证实，其在 MSRP 上限下的整个电动汽车车队有资格在 2023 年获得 7,500 美元的全额电动汽车税收抵免。