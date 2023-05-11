通用汽车推出了其最新的业务部门 GM Envolve。目标是利用通用汽车的各个方面来创造全新的一体化用户体验，使商业和车队客户能够无缝过渡到电动汽车。
随着包括雪佛兰 Silverado EV和 BrightDrop Zevo 600 电动货车在内的多款新电动车型，加上之前的BrightDrop Zevo 400 ，组成了强大的电动车阵容。通用汽车预计这一势头将继续下去。通用汽车表示，它已经在 2023 年第一季度制造了 500 多辆 BrighDrop Zevo 600。
此外，Silverado EV 工作卡车版 (WRT) 预计将于第二季度末开始交付给首批 340 名客户。在通用汽车年度车队解决方案峰会上，北美运营总裁史蒂夫卡莱尔透露了新的通用汽车 Envolve 业务，称该汽车制造商正在重组以提供一站式商业和车队业务合作伙伴。
该业务以通用汽车的整套工具为特色，使客户能够利用公司的各个方面以实现无缝过渡，包括：
- 机动性：电动汽车和零件，例如 Brightdrop Zevo 和 Silverado EV WRT
- 能源：通过固定电池存储、集成充电、云管理和通用汽车的HYDROTEC 燃料电池技术为商业解决方案提供动力
- 交付：通用汽车的 BrightDrop 可实现更智能、更高效的货物移动。
- 洞察力：通过 OnStar 的数据驱动解决方案旨在优化业务运营，同时保护人员和资产
- 增长：可用的 EV 基础设施、能源、金融、技术和可持续发展咨询服务可帮助客户最大限度地提高绩效和增长
GM Envolve 将部署给包括达美乐在内的客户，该公司去年订购了 800 辆雪佛兰 Bolt EV ，成为最大的电动比萨饼公司。它的另一个业务合作伙伴 AutoZone 是最大的汽车零部件零售商，它将使用该服务来完成其即将订购的 60 辆雪佛兰 Bolt EUV，这是今年夏天即将到来的第一笔电动汽车订单。
通用汽车首席财务官保罗·雅各布森在公司第一季度财报电话会议上表示，美国财政部最近的指导意见证实，其在 MSRP 上限下的整个电动汽车车队有资格在 2023 年获得 7,500 美元的全额电动汽车税收抵免。