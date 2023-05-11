新石器慧通（北京）科技有限公司

新石器无人车，载物型无人车研发、制造及服务提供商，国家专精特新“小巨人”企业，肩负“让无人车普及全球”使命，拥有“AI” 、“机器人”、“电动车”三重优势，兼备L4级自动驾驶及服务机器人AI能力的车规级移动服务平台。致力于“无人配送”技术在各大领域及多元化场景的应用创新和商业化落地，将无人车打造成智慧城市的基础服务设施，让每一个人享受到自动驾驶带来的全新服务。

中电车联信安科技有限公司

中电车联信安科技有限公司（以下简称“中电车联”），由中国电子二级企业中电互联与网安龙头奇安信联合投资成立，聚焦“5G+车联网+安全领域”，研发车联网安全评估评测、智能车安全态势感知产品、车联网固件漏洞检测平台和服务体系；融合攻防技术构建车联网数字孪生靶场；基于中国电子 PKS（P飞腾芯片、K麒麟操作系统、S- Security安全防护链）安全体系构建车联网与数字城市融通方案，全面协助政府打造建设以安全为特色的智能网联车试点示范以及车城网安全应急响应中心。

九天创新（广东）智能科技有限公司

九天创新成立于2020年底，专注室外万平米级场景应用的智慧清洁机器人产业化，致力于成为低速无人驾驶场景化商用清洁解决方案引领者。核心团队来自南洋理工、中科大、清华、哈工大等一流高校，拥有近二十年智能移动机器人领域科研沉淀，具备全栈式自主无人系统核心技术，承担过多项国家级课题。当前，九天创新深度布局智慧清洁应用场景，产品已经在多个大型企业集团文创园区、产业园区等微循环区域投入常态运行，累计室外落地场景数量位居湾区第一。

苏州魔仓机器人有限公司

魔仓机器人是一家专注于智能仓储机器人的创新型公司，以自主研发的T-AMR和软件控制平台为核心产品，结合对智慧物流和智能制造行业的深刻理解，用革命性的AV-AS/RS系统替代传统的AS/RS系统。目标是打造轻销售、轻生产、轻交付的商业模式。魔仓科技业务覆盖新能源和医药、食品、智能制造等一众实体行业，以解决用户的真实需求和痛点为导向，致力于以标准化的产品、模块化的软件，通过柔性部署的方式，打造强适应性、强兼容性、高效稳定、快速交付的解决方案，帮助用户实现最优ROI。

特来电新能源股份有限公司

特来电新能源股份有限公司，简称“特来电”，是新能源汽车充电设备制造商和充电网运营商，致力于研发充电网、微电网、储能网“三网融合”的新能源互联网，以智能化能源管理系统为基础，通过先进技术、精致产品、优质服务，为用户提供智能充电整体解决方案。特来电新能源股份有限公司是新能源汽车充电设备制造商和充电网运营商，主要从事充电设备的研发、生产、销售及充电网的建设与运营，为用户提供充电系统解决方案及充电网运营服务。公司于2014年创立，率先进入电动汽车充电领域，致力于成为中国最大最强汽车充电网生态运营商。

北京星云智行科技有限责任公司

北京星云智行科技有限责任公司是全国最大的环卫机器人智能环境装备生产商及服务商盈峰环境（000967）子公司，锂电池行业细分龙头星恒电源（电单车锂电池市占率45%）关联企业，启源资本（投资企业中已上市十余家企业）投资企业。公司以北斗精密定位科技、高容量先进锂电池制造、车辆轻量化新材料研发和应用、物联网信息化平台开发和运营、自动驾驶等先进技术为基础，为城市提供电动出行规划、运营、监管、信息化等全方位系统化解决方案，致力于减少城市碳排放优化空气质量，减少交通拥堵提高居民出行满意度，提升城市文明形象。 公司通过电池运营、车辆运营等方式积累20余座城市共享出行运营管理经验。未来公司致力于成为国内首家新能源数字化共享出行产业的上市主体。 深圳市同行者科技有限公司

深圳市同行者科技有限公司成立于2014年 ，是国内车载智能语音交互车联网平台运营服务商，为企业提供车联网系统级语音解决方案。同行者专注场景化、人性化的车载智能语音交互，实现人-车-生活的互联互通。

深圳市联合欣业科技有限公司

深圳市联合欣业科技有限公司是专业从事城市交通、公共交通、交通运输领域信息科技、智能技术应用研究与市场推广的科技创新型企业。公司主要致力于交通运输行业信息技术开发和应用研究、信息技术咨询、交通信息数据采集和信息服务，国际、国内智能交通技术的引进、应用研究和市场推广，参与国内智能交系统的建设。公司拥有或掌握多项智能交通关键技术和产品，与国内外多家智能交通行业龙头企业建立了战略合作伙伴关系，主要从事各种北斗／GPS产品研发、生产、销售和运营平台服务，智能公交营运调度管理系统设计、开发、实施和维护，公交企业ERP开发，公交电子站牌／亭，LCD导乘图建设，城市交通仿真研究与实践，RFID技术应用开发与推广，智能交通信息标准化研究，城市交通ITS研究与咨询服务等等，着力推进交通运输管理“数字化、信息化、智能化”进程。

深圳市博雅曼科技有限公司

深圳市博雅曼科技有限公司是专业从事智能公交车电子设备、车载LED显示屏系列产品，拥有LED车载屏行业资深专业的显示系统产品研发人员和销售精英团队，为全球LED车载屏市场客户服务导航。公司主要致力于LED车载屏行业产品技术开发、应用研究和市场运营，与国内外多家智能交通行业企业建立了战略合作伙伴关系。公司的产品已涵盖智能公交、出租车等领域，产品包括公交车LED电子路牌、公交车LED报站屏、公交车尾全彩LED广告屏、LCD导乘屏、GPS报站器、出租车LED广告屏等系列产品，在公交、客运、校车、出租车、渣土车运输等行业得到广泛应用，并为众多行业用户提供量身定制的细分产品和行业解决方案。公司也提供系统、单元板、车载电源，全套散件一站式服务，为广大客户及中间商搭建一个品质精良、性能稳定、价格合理、服务完善的产品销售平台， 希望与您建立长期的、互惠互利的合作关系，共同发展，实现双盈（赢）。

长沙行深智能科技有限公司