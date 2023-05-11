丰田发布了截至 2023 年 3 月 31 日的财政年度的财务业绩，新任首席执行官佐藤浩二接任。随着市场“快速发展”，丰田正在增加其电动汽车投资，包括将于今年秋季公布的新专用平台和下一代车型的计划。在纯电动汽车技术方面，这家日本汽车制造商可以说是最大的落后者。

在公司创始人 Aki Toyoda 的长期领导和孙子卸任后今年早些时候卸任。尽管坚持包括混合动力车和燃料电池汽车在内的混合动力战略，佐藤表示他将加速丰田的全电动汽车技术开发。上个月，佐藤透露了他对公司的新愿景。这些计划包括到 2026 年每年生产 10 辆新的纯电动汽车 (BEV) 和 150 万辆电动汽车销量（作为“基本销量”）。

丰田已经暗示了一个专门的电动汽车平台的想法，以提高效率和简化生产，但佐藤周三证实了这些计划。在丰田发布财报时，佐藤表示，到 2030 年底，该汽车制造商将追加投资 1 万亿日元（75 亿美元）用于电动汽车的开发和生产。

佐藤补充说：我们计划于 2026 年推出的新车型将基于三个新平台构建：车身和底盘、电子平台和软件平台。它们都将被更新，因为我们的目标是通过具有 BEV 独有的合理结构的新车辆包装实现机动性。

丰田表示，其专用电动汽车平台将在未来车型中使用更高效的电池将续航里程提高一倍。该公司还透露了其新的内部 BEV 开发中心“BEV 工厂”，以提高丰田的 EV 竞争力。主要目标是增强制造过程以降低成本和提高效率。根据丰田预览的图片，其下一代电动汽车将于 2026 年推出，预计将成为一款具有增强空气动力学性能的时尚运动型汽车。