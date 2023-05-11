经历了 13 年的电动自行车制造创新，荷兰电动自行车制造商 VanMoof 刚刚宣布推出具有“标志性技术”和四种充满活力的新颜色的新款 VanMoof S4 和 X4 电动自行车。由于功能减少，新型号的价格更低。

如果您还记得2020 年之前的 VanMoof S3 和 X3，您可能会注意到新的 S4 和 X4 看起来相当眼熟。它们具有相似的外观设计，但与去年推出的最新A5 和 S5 型号相比，配备了精简的技术套件。这种瘦身帮助 VanMoof 将标价削减了近 1,000 美元。与往常一样，S4 是较大的菱形框架型号，而 X4 是较小的版本，具有更紧凑的框架和更小的车轮。

据该公司称，这两款新型号已经“完全重建，以其迄今为止最简单、易用和可靠的型号提供该品牌最好的技术创新。”anMoof S4 和 X4 取代了 VanMoof 之前的电动自行车型号上更高级的三速自动换档器，而是包括两速自动换档，为加速或爬坡提供较低的档位，为平坦的陆地巡航提供较高的档位最高速度。

新自行车配备了 Gen 4 Kick Lock，允许骑手用脚趾踢锁定后轮。其他已成为 VanMoof 自行车常见主题的防盗功能包括车载警报和位置跟踪。他们还失去了 VanMoof 更好的 A5 和 S5 自行车的扭矩传感器，取而代之的是结合踏频传感器和 VanMoof 称之为“新的自适应电机支持”的东西。

这些自行车确实包括 VanMoof 的 Turbo Boost 按钮，按下该按钮会提供额外的动力，以补充现有的踏板辅助。这些自行车还配备了一个内置电话支架，允许骑手使用 VanMoof 应用程序作为自行车的仪表板，而不是专用的车把显示屏。S4 和 X4 现在还有四种生动的新颜色：阳光黄、雾紫、长青和泡沫绿。