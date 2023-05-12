保时捷透露了与前特斯拉合作伙伴Mobileye的新合作，为未来车型生产高级高级驾驶辅助系统 (ADAS)。 在早前，特斯拉使用 Mobileye 的计算机视觉技术（基于摄像头的 ADAS），使用其 EyeQ3 芯片，为其第一代高速公路自动驾驶仪提供动力。

2016 年，由于对如何部署技术存在分歧，该合作伙伴关系以混乱的分手告终。Mobileye 终止了与特斯拉的协议，因为这家电动汽车制造商用自己的内部计算机视觉系统Tesla Vision取代了其技术。Mobileye 随后于 2017 年被英特尔收购，并作为驾驶辅助子公司分拆出来，并于 2022 年上市。如今，Mobileye 与 30 多家汽车制造商合作，使用七代优质 EyeQ ADAS 芯片，包括宝马、奥迪、大众、日产、本田和吉利。几款投放市场的新型电动汽车均采用 Mobileye 的技术，包括 Zeekr 的首款电动汽车Zeekr 001。

Mobileye 与其最新的合作伙伴保时捷签约，这家高端汽车制造商计划在其未来的车辆中采用 ADAS 解决方案。保时捷周二在一份新闻稿中透露了新的合作伙伴关系：“在未来的车型中，保时捷计划提供基于 Mobileye SuperVision 技术平台的自动辅助和导航功能。”

这家跑车制造商将率先将 Mobileye 的技术完全集成到其车型中，同时在内部定制驾驶员注意力监控系统。Mobileye 提供市场上最先进的高级 ADAS 之一。Mobileye SuperVision 系统提供“无需干预”的导航功能，其功能包括：

自动变道

高速公路和交通拥堵辅助

点对点自动导航

加速和减速以避免碰撞

规避机动辅助

盲点检测

停车位可视化

该系统由 11 个摄像头启用，提供全环绕计算机视觉感知、基于道路体验管理 (REM) 的 AV 地图和两个 EyeQ 5/6 高片上系统 (SOC)。

尽管保时捷研发董事会成员 Michael Steiner 承认“在大多数情况下，驾驶员将来仍希望自己驾驶保时捷”，但高级 ADAS 系统可以在交通拥堵等日常情况下提供帮助。

保时捷表示，在今年前三个月交付量下滑后，其唯一的电动汽车保时捷 Taycan 的产量将“非常陡峭”地增加。展望未来，保时捷计划明年发布期待已久的电动保时捷 Macan，随后在 2025 年推出电动 Boxster 或 Cayman。最后，电动 Cayenne 预计将于 2026 年问世。