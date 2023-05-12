保时捷透露了与前特斯拉合作伙伴Mobileye的新合作，为未来车型生产高级高级驾驶辅助系统 (ADAS)。 在早前，特斯拉使用 Mobileye 的计算机视觉技术（基于摄像头的 ADAS），使用其 EyeQ3 芯片，为其第一代高速公路自动驾驶仪提供动力。
2016 年，由于对如何部署技术存在分歧，该合作伙伴关系以混乱的分手告终。Mobileye 终止了与特斯拉的协议，因为这家电动汽车制造商用自己的内部计算机视觉系统Tesla Vision取代了其技术。Mobileye 随后于 2017 年被英特尔收购，并作为驾驶辅助子公司分拆出来，并于 2022 年上市。如今，Mobileye 与 30 多家汽车制造商合作，使用七代优质 EyeQ ADAS 芯片，包括宝马、奥迪、大众、日产、本田和吉利。几款投放市场的新型电动汽车均采用 Mobileye 的技术，包括 Zeekr 的首款电动汽车Zeekr 001。
Mobileye 与其最新的合作伙伴保时捷签约，这家高端汽车制造商计划在其未来的车辆中采用 ADAS 解决方案。保时捷周二在一份新闻稿中透露了新的合作伙伴关系：“在未来的车型中，保时捷计划提供基于 Mobileye SuperVision 技术平台的自动辅助和导航功能。”
这家跑车制造商将率先将 Mobileye 的技术完全集成到其车型中，同时在内部定制驾驶员注意力监控系统。Mobileye 提供市场上最先进的高级 ADAS 之一。Mobileye SuperVision 系统提供“无需干预”的导航功能，其功能包括：
- 自动变道
- 高速公路和交通拥堵辅助
- 点对点自动导航
- 加速和减速以避免碰撞
- 规避机动辅助
- 盲点检测
- 停车位可视化
- 该系统由 11 个摄像头启用，提供全环绕计算机视觉感知、基于道路体验管理 (REM) 的 AV 地图和两个 EyeQ 5/6 高片上系统 (SOC)。
尽管保时捷研发董事会成员 Michael Steiner 承认“在大多数情况下，驾驶员将来仍希望自己驾驶保时捷”，但高级 ADAS 系统可以在交通拥堵等日常情况下提供帮助。
保时捷表示，在今年前三个月交付量下滑后，其唯一的电动汽车保时捷 Taycan 的产量将“非常陡峭”地增加。展望未来，保时捷计划明年发布期待已久的电动保时捷 Macan，随后在 2025 年推出电动 Boxster 或 Cayman。最后，电动 Cayenne 预计将于 2026 年问世。